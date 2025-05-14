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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı! Transfer... - Galatasaray Haberleri

        Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı! Transfer...

        Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:26
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        • 1

          Geçtiğimiz yaz Ismail Jakobs'un gelmesiyle birlikte Werder Bremen'e kiralık gönderilen Alman sol bek Derrick Köhn'de flaş bir gelişme yaşandı.

        • 2

          Alman basınından Kicker, Bundesliga temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediğini yazdı.

        • 3

          OPSİYON KULLANILMAYACAK AMA...

          Buna karşın Bremen'in 5.12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanmak istemediği belirtildi.

        • 4

          TEKLİF OPSİYONUN YARISI!

          Alman kulübü sarı-kırmızılılarla pazarlığa başlamayı planlarken, bu rakamın ise opsiyonun yarısı yani yaklaşık 2.5 milyon Euro olacağı öne sürüldü.

        • 5

          Bu sezon Alman temsilcisinde 29 maça çıkan Köhn, 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki sol bekin G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 7
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