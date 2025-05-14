Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı! Transfer...
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 1
Geçtiğimiz yaz Ismail Jakobs'un gelmesiyle birlikte Werder Bremen'e kiralık gönderilen Alman sol bek Derrick Köhn'de flaş bir gelişme yaşandı.
- 2
Alman basınından Kicker, Bundesliga temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediğini yazdı.
- 3
OPSİYON KULLANILMAYACAK AMA...
Buna karşın Bremen'in 5.12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanmak istemediği belirtildi.
-
- 4
TEKLİF OPSİYONUN YARISI!
Alman kulübü sarı-kırmızılılarla pazarlığa başlamayı planlarken, bu rakamın ise opsiyonun yarısı yani yaklaşık 2.5 milyon Euro olacağı öne sürüldü.
- 5
Bu sezon Alman temsilcisinde 29 maça çıkan Köhn, 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi.
- 6
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki sol bekin G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
-
- 7