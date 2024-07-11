Washington Post: Hamas, Gazze'nin İsrail'in onayladığı bir Filistin yönetimine bırakılmasına razı oldu

Washington Post gazetesinde yayımlanan, David Ignatius'un üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı yazısına göre, İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen esir takası ve ateşkes anlaşmasının çerçevesi kabul edildi.

Tarafların, "ateşkesin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları müzakere ettiklerini" söyleyen yetkililer, çerçevenin belirlenmiş olmasına rağmen nihai bir anlaşmanın yakın olmayabileceğini ve karmaşık ayrıntılar nedeniyle sürecin zaman alacağını aktardı.

Yazıda, İsrail'in, 9 aydır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar nedeniyle "askerlerini dinlendirmek, İran ve vekilleriyle olası çatışmalara" hazırlanmak istediği ifade edildi.

Amerikalı bir yetkili, Hamas'ın mühimmatının azaldığını iddia ederek, hareketin ateşkes taleplerini giderek daha yüksek sesle dile getiren Filistinlilerin baskısıyla da karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

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Çatışmanın sona ermesi için 3 aşamalı çözüm öngörülüyor

Amerikalı yetkililerce açıklanan anlaşma taslağında çatışmanın sona ermesi için üç aşamalı bir çözüm öngörüldü.

İlk olarak 6 haftalık bir ateşkes yapılacak ve bu sürede Hamas, tüm kadın mahkumlar, 50 yaşın üzerindeki tüm erkekler ve yaralılar da dahil olmak üzere 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

İsrail ise hapishanelerindeki yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacak ve askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden Gazze'nin doğu sınırına doğru çekecek.