Washington Post gazetesi çalışanları 1970'lerden bu yana ilk defa grev yaptı

Başkent Washington merkezli gazetenin 700 çalışanı (toplam çalışan sayısının yaklaşık 4'te biri), bağlı olduğu sendikaların aldığı karar gereği, sözleşme müzakerelerinin durdurulmasını ve beklenen işten çıkarmaları protesto etmek için 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.