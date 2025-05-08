Warriors'a Stephen Curry'den kötü haber!

NBA'de play-off mücadeleleri devam ederken Golden State Warriors için en korkulan senaryo gerçekleşti. Baldırından sakatlanan takımın yıldızı Stephen Curry'nin en az bir hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bu da Curry'nin, Timberwolves serisinde en az 3 maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

REKLAM advertisement1 Takımın koçu Steve Kerr, tecrübeli bir ekip olduklarını ve Curry'siz oynayabileceklerini söyledi. "NBA'in en iyi savunmasına sahip olduğumuzu düşünüyorum ki bunu geçtiğimiz iki ay boyunca ispatladık. Özellikle Draymond Green ve Jimmy Butler'ın defanstaki etkili oyunundan etkili hücumlar çıkaracağız. Curry'siz atak yapmanın farklı yöntemlerini bulmak zorundayız." 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Minnesota Timberwolves serisinin ilk maçında sakatlanmıştı. Ancak Warriors, Curry'nin yokluğuna rağmen bu maçı 99-88 kazanarak seride öne geçti.