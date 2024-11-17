Wanda Nara'ya tepki yağdı

Sosyal medya hesaplarındaki yorumlara bakacak olursak Wanda Nara, bir hayli can sıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük olan Rapçi L - Gante ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor.

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Mauro Icardi, kendisini terk ederek boşanma davası açan Wanda Nara ile tekrar bir araya gelmek için çaba gösterse de, uzun zaman beklese de bu isteği gerçekleşmedi.

Icardi'nin kardeşinden sert sözler Haberi Görüntüle

Geçtiğimiz günlerde; konuşmak için Arjantin'de Wanda Nara'nın evine giden Mauro Icardi, eşinin şikâyeti üzerine adliyelik bile oldu.

Görünen o ki Mauro Icardi'nin bütün bu yaşadıkları Wanda Nara'nın hiç umurunda değil. Her fırsatta L - Gante ile yaşadıklarını gözler önüne sermesi, bunun en belirgin göstergesi. Wanda Nara'nın L - Gante'in konserinde sahneye çıkarak sevgilisiyle öpüşmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Öyle ki Galatasaray taraftarı olmayanlar bile Wanda Nara'ya tepki gösterdi. Açıklama yaptı Haberi Görüntüle Birçok kişi; "Icardi'yi mahvettin', 'Artık görmek istemiyoruz seni', 'Kaç yaş fark var arada asla yakışmıyorlar', 'Yeter, Icardi'nin ciğerini söktün' ağırlıklı yorumlar yapıldı.