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        Haberler Magazin Wanda Nara ve Icardi'den aşk pozu! Ünlü çift havuzun keyfini çıkardı!

        Wanda Nara ve Icardi'den aşk pozu! Ünlü çift havuzun keyfini çıkardı!

        Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, üç yıllık sözleşme imzalayarak İstanbul'a döndü. Bu önemli anın ardından dikkat çeken bir başka detay ise Icardi'nin lüks evi oldu. Ünlü eş Wanda Nara, evlerinin havuz başında çekilen samimi bir pozuyla sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:25
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          Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansı kadar eşi Wanda Nara ile çekildiği pozları ve yaşadıkları da gündemde konuşuluyor. Başarılı futbolcunun eşi son olarak sosyal medya hesabından havuz başında çekilen fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

        • 2

          Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimize hoş geldiniz' notuyla yeni evlerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşımda en dikkat çekenlerden biri evin lüks tasarımı olmuştu.

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          Aylık kirasının 30 bin Euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara sosyal medya hesabından sevenlerine evinden paylaşımlar da yapıyor.

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          HASTALIK HAKKINDA ÇIKAN HABERLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

          Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir kullanıcının sosyal medya platformunda "Hastalığınız hakkında neden yanlış bilgi veriyorsunuz?" sorusunu sorduğunda oldukça sert bir tepki vermişti. Nara'nın cevabı şu şekilde olmuştu: "Neyse ki bu tür yorumlar nadir, ancak spekülasyonlar hala var. Bazı insanların benim dahi bilmediğim şeyleri sorgulayarak veya yargılayarak düşmesi gerçekten düşündürücü. Bu, kamuya açıklanan kişisel bir durumdur, ancak benim tarafımdan değil. Birçok insan, beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamak istiyor. Bir gün bu konuyu açıklayacağım."

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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