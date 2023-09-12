Wanda Nara ve Icardi'den aşk pozu! Ünlü çift havuzun keyfini çıkardı!

HASTALIK HAKKINDA ÇIKAN HABERLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir kullanıcının sosyal medya platformunda "Hastalığınız hakkında neden yanlış bilgi veriyorsunuz?" sorusunu sorduğunda oldukça sert bir tepki vermişti. Nara'nın cevabı şu şekilde olmuştu: "Neyse ki bu tür yorumlar nadir, ancak spekülasyonlar hala var. Bazı insanların benim dahi bilmediğim şeyleri sorgulayarak veya yargılayarak düşmesi gerçekten düşündürücü. Bu, kamuya açıklanan kişisel bir durumdur, ancak benim tarafımdan değil. Birçok insan, beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamak istiyor. Bir gün bu konuyu açıklayacağım."