Wanda Nara'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı; Beni çıplak halde filme aldı

"BEN HER ZAMAN ÖRNEK BİR BABA OLMAYA ÇALIŞTIM"

Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı; "İki yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve çocukların tüm sorumluluğunu ben üstlendim. Wanda, çocukları düşünmeden hareket edecek kadar kaprisli biri. L - Gante ile yaşadığı ilişki, kızlarımızın ruh sağlığını olumsuz etkiledi. L - Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık suçlarından hüküm giymiş tehlikeli bir kişi. Çocuklarımın böyle bir ortamda bulunmasını asla kabul edemem. Ben her zaman örnek bir baba olmaya çalıştım."