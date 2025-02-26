Wanda Nara: İstanbul için ne diyebilirim ki...

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma sürecinde olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde, bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' ödülünü almak için özel uçakla Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.

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İstanbul'da gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Wanda Nara, şunları söyledi; "Her zaman İtalya'nın ikinci evim olduğunu düşünürdüm ama İstanbul için ne diyebilirim ki... Her köşede bir öpücük, bir sarılma, onları seviyorum... Bir ödül aldım ve çok fazla iş teklifi ile geri dönüyorum...