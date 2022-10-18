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OLAY AÇIKLAMA! Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bomba sözler! - Son dakika haberi

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye olay sözler!

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Arjantin basınına bomba açıklamalarda bulundu. Nara, Icardi için gereken her şeyi yaptığını ve artık golcü oyuncunun sahada kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

18.10.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Icardi hakkında yine bomba açıklamalar yaptı. 

  • Arjantin basınına konuşan Wanda Nara, G.Saray'da resmi maçlarda henüz gol atamayan eşinin sahadaki performansının yeterli olmadığını belirterek, Icardi'ye sert eleştirilerde bulundu. 

  • Icardi'nin transfer sürecinde elinden geleni yaptığını ifade eden Wanda Nara, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim. Sadece ben. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım." dedi.

  • "G.SARAY İLE PSG ARASINDA FARK YOK"

    Wanda Nara, G.Saray'ın PSG'den aşağı kalır bir takım olmadığını da vurgulayarak, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.

  • "ICARDI İÇİN BİR TEK SAHAYA ÇIKMADIĞIM KALDI"

    Icardi'nin kariyeri için her şeyi yaptığını söyleyen Wanda Nara, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip. 

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