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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Hatayspor karşısında kazanarak hem taraftarı önünde lige üç puanla başlamak, hem de Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş hezimetini unutturmak istiyor. Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2024 - 19:41 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:12
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        Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Turgut Doman

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

        Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.

        Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.

        ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE

        Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkıyor.

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        Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşuyor.

        SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

        Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

        Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

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        Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

        Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

        G.SARAY İLE HATAYSPOR 9. RANDEVUDA

        Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşılaşıyor.

        İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.

        Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

        EN FARKLI SKORLAR

        Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

        Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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