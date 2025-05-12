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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı

        Galatasaray, Maruro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'e Anneler Günü çiçeği gönderdi. Icardi'nin boşandığı Wanda Nara, kıskançlık gösterip, geçmiş yıllarda Galatasaray'ın gönderdiği 'Anneler Günü' çiçeğini yeniymiş gibi paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:20
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        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
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        Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Galatasaray'ın kendisine geçmiş yıllarda gönderdiği çiçeği yeniymiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Wanda Nara'nın bunu; Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'e çiçek göndermesi üzerine kıskaçlıktan yaptığı anlaşıldı.

        Galatasaray, China Suarez'e çiçekle birlikte şu ifadelerin yer aldığı bir de yazı gönderdi: Ailemizin bir parçası olduğunuz için tarif edilemeyecek kadar mutluyuz. Sizin gibi harika bir kadının ailemizin parçası olmasından dolayı çok mutluyuz. Başarılarımızda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Size, dünyanın en harika annelerinden biri olduğunuzu söylemek ve Anneler Günü'nü kutlamak için bu çiçekleri gönderiyoruz. Sizinle birlikte olmak ve ailenizin bir parçası olmak çok güzel. Yanımızda olduğunuz için çok heyecanlıyız ve sizinle birlikte zaferleri kutlamayı dört gözle bekliyoruz.

        Galatasaray Sportif A.Ş

        Türkiye'deki Anneler Günü'nüz kutlu olsun.

        Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara'ya gönderdiği çiçeğe iliştirilen yazıda şu ifadeler yer almıştı: Kulübümüze yapmış olduğunuz değerli katkıların farkındayız. Galatasaray Spor Kulübü için göstermiş olduğunuz özveri, emek ve bağlılığı biliyoruz. Beş evladınızın sizinle gurur duyduğuna eminiz; bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Her zaman yanımızda hissettirdiğiniz uğurunuzla, yokluğunuzda dahi varlığınızı sahada hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bugün ve daima, göstermiş olduğunuz üstün gayret için sizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Galatasaray camiası, bu renklere kattığınız değeri daima hatırlayacaktır. Kapımız size her zaman açıktır.

        Wanda Nara - Mauro Icardi
        Wanda Nara - Mauro Icardi

        Wanda Nara ile Mauro Icardi, 21 Mart'ta Milano'da görülen davayla resmen boşanmıştı.

        Mauro Icardi - China Suarez
        Mauro Icardi - China Suarez

        Mauro Icardi, boşanmasının üzerinden 48 gün geçtikten sonra, oyuncu China Suárez ile Miami tatilinde yüzük takarak, nişanlanmıştı.

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        #mauro icardi

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