Wanda Nara, ihanet ettiğini kabul etti - Magazin haberleri

Wanda Nara, ihanet ettiğini kabul etti - Magazin haberleri

İtalyan basını, Wanda Nara'nın Arjantinli emekli futbolcu Federico Fazio ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Şarkıcı L - Gante ile ilişkisi olan Nara, bu iddiayı anında yalanlayarak avukatı aracılığıyla yalanlama yazısı gönderdi.

REKLAM advertisement1 Federico Fazio Wanda Nara, yaptığı açıklamada; "Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İddialar asılsızdır" dedikten sonra konuyu, geçtiğimiz günlerde İtalya'da boşanma davası görülen Mauro Icardi'ye getirdi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin iki çocuğu bulunuyor. REKLAM Wanda Nara; "Aldatma hikâyeleri, yıllarca sadakatsizliklerine katlanmak zorunda kaldığım birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Sürekli büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum. Bu da beni bir anne, bir kadın olarak yoruyor" dedi.

Wanda Nara