29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomobil ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğini artıran, fren kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojileri geliştiren WABCO (Westinghouse Air Brake Company),Türkiye’deki ilk üretim tesisinin temellerini Sakarya’da attı.
40 bin metrekare alanda ilk etapta 8 bin metrekare üzerine 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak ve 7 ayda tamamlanacak fabrikanın 300 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. İkinci etap tamamlandığında ise bu rakamın 600 kişiye çıkaracağı kaydedildi.
Sakarya fabrikasında üretilecek fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünlerin iç pazara sunmanın yanı sıra üretiminin büyük bölümünün başta Avrupa'ya ihraç edileceği bildirildi.
'TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ ÇOK FAZLA'
WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, törende yaptığı konuşmada, “bir otomotiv ülkesi” olarak adlandırdığı Türkiye’nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını ve büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Türkiye’nin özellikle altyapı ve sağladığı lojistik imkanlarıyla yatırım yapılacak en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens ise, "Sakarya fabrikasıyla, Türkiye’nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinden de faydalanabileceğiz. Bu sayede, WABCO’nun bölgedeki rekabet gücünü daha da artıracak, müşterilerimizle çok daha yakın bir bağ kurabilecek ve Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya ürün akışını daha kolay sağlayabileceğiz" dedi.
WABCO’nun 1982 yılından bu yana Türkiye’de, ticari araç endüstrisinde faaliyetini sürdürdüğünü söyleyen WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz da, tesisin hizmete geçmesiyle birlikte, WABCO'nun yüzde 100 yerlileştirme hedefiyle hareket edeceğini belirtti. Eryılmaz, fabrikanın tam kapasiteyle üretime geçmesi ile Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!