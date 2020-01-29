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Otomobil ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğini artıran, fren kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojileri geliştiren WABCO (Westinghouse Air Brake Company),Türkiye’deki ilk üretim tesisinin temellerini Sakarya’da attı.

40 bin metrekare alanda ilk etapta 8 bin metrekare üzerine 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak ve 7 ayda tamamlanacak fabrikanın 300 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. İkinci etap tamamlandığında ise bu rakamın 600 kişiye çıkaracağı kaydedildi.

Sakarya fabrikasında üretilecek fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünlerin iç pazara sunmanın yanı sıra üretiminin büyük bölümünün başta Avrupa'ya ihraç edileceği bildirildi.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ ÇOK FAZLA'

WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, törende yaptığı konuşmada, “bir otomotiv ülkesi” olarak adlandırdığı Türkiye’nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını ve büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin özellikle altyapı ve sağladığı lojistik imkanlarıyla yatırım yapılacak en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens ise, "Sakarya fabrikasıyla, Türkiye’nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinden de faydalanabileceğiz. Bu sayede, WABCO’nun bölgedeki rekabet gücünü daha da artıracak, müşterilerimizle çok daha yakın bir bağ kurabilecek ve Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya ürün akışını daha kolay sağlayabileceğiz" dedi.

WABCO’nun 1982 yılından bu yana Türkiye’de, ticari araç endüstrisinde faaliyetini sürdürdüğünü söyleyen WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz da, tesisin hizmete geçmesiyle birlikte, WABCO'nun yüzde 100 yerlileştirme hedefiyle hareket edeceğini belirtti. Eryılmaz, fabrikanın tam kapasiteyle üretime geçmesi ile Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.