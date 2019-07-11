GELDİ, YAĞDI! Meteoroloji'den son dakika haberi! Marmara ve Ege'yi kuvvetli yağmur ve fırtına etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sabahın ilk saatleriyle işe gitmek için evden çıkan İstanbullular yağmura yakalandı. Yağmur kısa süre sonra sağanağa döndü. Marmara'nın batısında etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün bölge genelinde etkili olacağı bildirildi. Yetkililer dolu riskine karşı da vatandaşları uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ekipleri; ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, şimşek ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerini teyakkuza geçirdi. İstanbulluların da yağış ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alması öneriliyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı ve zor anlar yaşadığı görüldü.

KAZALAR YAŞANDI

Esenler'de yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM, Metris Kavşağı Otogar yönünde S.S'nin kullandığı 34 UUJ 85 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Sedat Ö'nün kullandığı 34 BZD 469 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle S.S yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sürücü S.S, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

BAKIRKÖY'DE AYNI NOKTADA 2 KAZA

Bakırköy'de alt geçit girişinde ve içerisinde meydana gelene iki farklı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazalar nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Yeşilköy Havuzlu Kavşak alt geçidi Florya yönünde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Bu sırada tünel girişinde de iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Her iki kaza nedeniyle tünel Florya istikametinde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazalar sebebiyle trafikte yoğunluk oluşurken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine sevk edilen çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

TEM'DE 3 KAZA

TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazalarda bir kişi ise yaralandı.

İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

MALTEPE VE SANCAKTEPE'DE KAZALAR

İstanbul’da gece saatlerinden itibariyle başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Anadolu Yakası’nın çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul Anadolu Yakası’nda bu sabah itibariyle başlayan yağışlar etkili oldu. Yağmur sularıyla kayganlaşan yollarda hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi. Maltepe Başıbüyük Yolu'nda 34 ED 0051 plakalı bir kamyonet kayganlaşan yolda devrildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durma noktasına geldi. Kazada sürücü yaralanmazken, kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 RJ 8344 plakalı otomobil, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nin önüne geldiğinde, içinde biri çocuk 4 kişi bulunan 34 VY 3555 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

İZMİR'DE BABA-KIZ ÖLDÜ

İzmir'in Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına sırasında tarlalarındaki tütünlerin üzerini örtmeye çalışan İbrahim Baştürk (46) ve kızı Tülay Baştürk (15) hayatını kaybetti. Yağmur ve fırtına bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını da olumsuz etkiledi. İşçilerin konakladığı çadırlar fırtına nedeniyle uçtu. Çadırlardaki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Açıkta kalan 240 vatandaş, ilçedeki spor salonuna yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık Belediyesi, Kınık Kaymakamlığı, AFAD ekipleri harekete geçip, bölgeye hem teknik, hem de insani yardım sağlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı beş araç ve 22 personeliyle yağmur ve fırtınanın etkilediği bölgede görev yapıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görev başındaki 10 personeliyle birlikte işçi ve ailelerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği çıkarıyor. Giyecek ve battaniyenin yanı sıra bebekler için de bez ve hijyenik malzeme temin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olaydan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek de sağlıyor. Yerel Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 8 personel de eksiklerin tespiti ve sorunların çözümü için alanda görev yapıyor. Çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe koordine ediyor.

BALIKESİR KUZEY EGE'Yİ FIRTINA VURDU

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ağaçları deviren, işyerlerinin tenteleri ile şemsiyelerini uçuran, vitrin camlarının kırılmasına neden olan fırtına, maddi hasara yol açtı.

Kuzey Ege sahillerini kuvvetli fırtına vurdu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Saat 01.30 civarından başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı felç etti. Denize cephesi olan işyerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur, ağaçları yerinden sökerken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan Marinada ağaçlar devrilirken, Altınova mahallesi ile Sahilkent mahallesinde park halindeki otomobillerin üzerine de ağaçlar devrildi. İşyerlerinde maddi hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta elektrik kesintileri meydana getirdi. Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yüzerek kıyıya çıkabildi.

Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede tespit çalışması yapıyor.

AYVALIK'TA HORTUM DEHŞETİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yağışlı hava sırasında aniden ortaya çıkan hortum ilçe merkezinde etkili oldu.

Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı hortum ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur sadece 5 dakikada ilçe merkezini adeta yıktı, geçti.

Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi arasında etkili olan hortum, bu bölgelerde bulunan deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu.

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan Marina da ağaçları deviren hortum, Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi’nde park halindeki otomobillerin üzerine ağaçları devirdi.

Bu bölgelerde de birçok yazlık iş yerlerinde maddi hasarlar açılırken, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucunda; Altınova ile Sahilkent Mahallesi’nde halen daha enerji kesintisi bulunuyor.

Sahilkent Mahallesi’nde denizde bağlı olan küçük balıkçı teknelerini karaya atan hortum daha sonra etkisini kaybederek Edremit Körfezi’ne doğru geçip gitti.

Ayvalık’ta şu ana kadar herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı hortum nedeniyle oluşan hasarın sabah saatlerinde daha net olarak görülebilmesi bekleniyor.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler ilçede hortum nedeniyle oluşan olumsuzlukları giderebilmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi.