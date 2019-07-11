11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in'in Kınık ilçesinde, Bayram Türkmen (47) ve kızı Tülin (14),sağanak yağışta tütünlerinin ıslanmasını önlemek isterken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Feci olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için yaşadıkları barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen'i de alan baba Türkmen, tütünlerin üzerini örtmek istedikleri sırada üzerlerine yıldırım düştü. Olayda, Bayram Türkmen ve kızı Tülin ağır yaralandı.
Olayı gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İddiaya göre, olay yerine gelmeye çalışan sağlık ekiplerinin ambulansı çamura saplandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ambulans çamurdan çıkartılırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrolde Bayram Türkmen ve Tülin Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve kızın cansız bedeni, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SERA İŞÇİLERİNİ İTFAİYE KURTARDI
Öte yandan, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarındaki domates kurutma sergilerinde çalışan işçilerin kaldığı seralara su bastı. Durumun bildirilmesi üzerine Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kınık itfaiye ekipleri tarafından seralardan çıkartılan aralarında çocuklarında bulunduğu 200 kişi Gençlik Spor Müdürlüğüne ait Poyracık Kapalı spor salonuna yerleştirildi. Kınık Belediyesi tarafından 200 kişilik gruba gıda ve giyim yardımı yapıldı.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Aşırı yağış sonucu yaşanan su baskınlarının haber alınmasıyla beraber Kınık Belediye Başkanlığı, Kınık Kaymakamlığı, AFAD İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ve tüm resmi kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışarak 200 kişi mahsur kaldıkları yerden alınarak Poyracık'taki kapalı spor salonuna yerleştirildi. Belediyemiz fırını ve sosyal tesislerinden 200 kişinin ihtiyaçları karşılanmıştır Hamzalı Mahallesi'nde meydana gelen Yıldırım düşmesi sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, hayatını kaybeden Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
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