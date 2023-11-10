Vücuttaki virüsleri ısırarak aktif hale getiren "Vampir virüs" keşfedildi
ABD'de yeni yapılan araştırmaya göre ilginç bir şekilde çoğalan virüs keşfedildi. "Vampir virüs" vücutta yer alan virüsleri ısırarak aktif hale getirebiliyor
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Bilim insanları, ABD'nin Missouri ve Maryland eyaletlerinden alınan toprak numunelerinde "vampir virüslerin" varlığını ortaya koydu. Bilim dünyasını şaşırtan bulgulara göre vampir virüsler başka virüslere saldırarak çoğalıyor.
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VAMPİR VİRÜS DİĞER VİRÜSE BAĞLANMAK İÇİN FARKLI BİR YOL KULLANIYOR
Ayrıca vampir virüslerin başka virüslerde görülmemiş farklı bir stratejisi var. Vampir virüsler hayatta kalabilmek için başka virüsleri kopyalamıyor onları ısırıyor. Bu nedenle virüsün ismine vampir demeye başladılar.
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Virüsler normalde DNA ve RNA taşıyan hücre dışında canlı kalamazlar. Virüsün etkin kalabilmesi için konakçıya (bakteri veya yardımcı virüs) girmesi gerekir. Daha sonra hücreye ulaşır. Tam bu noktada vampir virüslerin bu işlemi yaparken farklı bir yöntem uyguluyor.
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ISIRARAK BAĞLANIYOR
Maryland Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar vampir virüse "MiniFlayer" adını verdi. MiniFlayer'ı hücreye yerleştirdiklerinde "MindFlayer" ismini verdikleri başka bir virüse bağlanıp ısırdığını gözlemlediler.
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Araştırmacılar bir virüsün başka bir virüse daha önce böyle bağlandığını görmediklerini belirttiler. Vampir virüse dair çalışmalar hala sürüyor.
Kaynak: GIZMODO