Vücutta su toplanması ve şişme gibi sorunlara yol açan ödem sorunundan hızlı bir şekilde kurtulmanın yöntemleri nelerdir?

Vücutta su toplanması ve şişme gibi sorunlara yol açan ödem sorunundan hızlı bir şekilde kurtulmanın yöntemleri nelerdir?

Vücudunuzda ödemle yaşıyorsanız, ödem semptomlarını azaltmanın ve yönetmenin yollarını bulmak, yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir.

ÖDEM NEDİR VE VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNDE ORTAYA ÇIKAR?

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Ödem, kandaki sıvının damar dışına çıkması sonuçu dokulararası sıvı miktarının artması ile ortaya çıkan bir durumdur. Ödem, vücudun çeşitli bölgelerinde olabilir. En yaygın olanları ayak bilekleri, bacaklar, eller, ayaklar ve karın bölgesidir. Genellikle şişlik, ağrı ve ciltte gerilme hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.

ÖDEM HANGİ HASTALARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Ödem çeşitli hastalıkların yol açtığı bir belirtidir. Bunun yanında sıcak hava, adet döngüsü ve bazı ilaçlar da ödeme neden olabilir. Ödemi tetikleyen hastalıklar ise şöyledir:

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- Akciğer rahatsızlıkları

- Böbrek yetmezliği

- Eksik ve dengesiz beslenme

- Gut

- Kalp yetersizliği

- Obezite

- Polikistik over sendromu (PKOS)

- Siroz

- Tiroit sorunları

- Yanık

ÖDEM YAPAN GIDALAR NELERDİR?

Birçok kişi ödem yapan gıdalar denildiğinde ilk olarak alkolden bahseder. Ancak bu durumun tek suçlusu alkol değil. Aşırı kahve tüketimi, turşu, salam, sosis gibi tuzca zengin işlenmiş yiyecekler de vücutta şişkinliğe neden olabilir. Kahveye dikkat çekmek gerekirse kafeinin yağ yakıcı etkisi olduğunu biliyorsunuzdur. Oldukça popüler olan bu içecek sağlık faydaları, enerji verme özelliği ve kalorisiz olması nedeniyle çok tercih edilir ancak fazla tüketildiğinde sodyum emilimini engeller. Bu da vücutta sıvı birikmesine yol açar.

ÖDEM ATICI YÖNTEMLER NELERDİR?

Özellikle el-ayak bilekleri ve bacaklarınızda ödem meydana geldiyse bunu atmanın en temel yolu tuz tüketimini azaltmaktır. Bununla birlikte uzun süre sabit bir yerde oturmamak, düzenli hareket etmek, bol su içmek, gerekirse kompresyon çorapları giymek ve ödem atıcı yiyecek veya içecek tüketmek de ödem atıcı yöntemlerden sayılır.

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Ödem atıcı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

- Tuz tüketimini azaltmak

- Uzun süre sabit bir yerde oturmamak

- Düzenli hareket etmek

- Ayakları yüksek bir yerde tutmak

- Bol su içmek

- Kompresyon çorapları giymek

- Ödem olan bölgeye hafif masaj yapmak - Ödem atıcı diüretik yiyecek veya içecek tüketmek - Sağlıklı beslenmek - Uyku düzenine dikkat etmek - Magnezyum, B6 vitamini ve potasyum takviyesi almak ÖDEM SÖKTÜRÜCÜ BESİNLER NELERDİR? 1. ANANAS Ananas içindeki bromelain sayesinde vücuttan su atımını arttırır. Ayrıca potasyum ve lif açısından da zengindir. Potasyumdan zengin besinler vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Böylece hücre içindeki sodyum miktarı artmaz, dolayısıyla ödem oluşmaz. Lifin yüksek olması ise bağırsağın çalışmasını sağlar. Bağırsakların düzenli çalışması, su atımının da iyi olması anlamına gelir. Ödem olduğunu hissettiğiniz zamanlarda her gün 1 porsiyon ananas (1 dilim) tüketebilirsiniz. REKLAM 2. TURP Turp, doğal diüretik besinler arasında yer alır. Sık sık ödem problemi yaşıyorsanız, haftada 1-2 kez tüketmeniz, vücudunuzdan fazla suyun atılmasına yardımcı olabilir. 3. YULAF Yulaf bol lif içerir. Yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerini arttırarak dolaşımın hızlanmasına, dolayısıyla ödemin hem atılmasına yardım eder, hem de oluşmasına engel olur. 4. GÜN BOYU SU TÜKETİMİ Su, ödemin oluşmaması için dengeli tüketilmesi gereken en önemli besin öğesi. Su miktarını, aldığınız her 1 kalori için 1 ml olarak veya kilo başına 30 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir diğer nokta ise suyu güne yayarak içmek. Çünkü bir kerede çok fazla su içmek bu kez tam aksi bir etki yaratarak ödemin artmasına neden olabilir. 5. SÜT VE YOĞURT Süt ve yoğurt vücut sıvılarının mineral dengesini sağlamada, dolayısıyla ödemin oluşmasına engel olmada etkili olan kalsiyumdan zenginler. Her gün 2-3 su bardağı kadar süt veya 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz. 6. KAYISI Yine potasyum bakımından zengin bir meyve olan kayısı da hızlı bir şekilde ödem söktürmeye yarayan besinler listesindedir. 7. KUŞKONMAZ Doğal idrar söktürücü besinlerden biri de kuşkonmazdır. Kuşkonmazın bu özelliği, kendisini ödem söktürücü besinlerden biri yapar.