Sindirim sorunlarına yardımcı: Şişkinliğe iyi gelebilecek 7 baharat
Şişkinlik, insanların yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Semptomlarını hafifletmek zor olabilir ancak rahatlama sağlayacak bazı besinler bu duruma yardımcı olabilir. İşte, sizin için şişkinliği azaltabilecek 7 baharat!
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Sindirim sisteminin yavaş çalışması, gaz birikimi veya aşırı tuz alımı gibi durumlar şişkinliğe neden olabilir. Anında kesecek bir çözüm olmasa da bazı çözümler şişkinlikle başa çıkmaya yardımcı olabilir. İşte, şişkinliğinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek baharatlara dair detaylar...
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1. KİŞNİŞ TOHUMU
Asya Pasifik Tropikal Biyotıp dergisinde 2015’te yayınlanan araştırmaya göre, kişnişin sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun desteklenmesine yardımcı olabilecek antibakteriyel özellikleri vardır. Yani, kişniş bir yemeğe eklendiğinde sindirim sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
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2. ZENCEFİL
2018 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmada, zencefilin mide hareketliliğini artırabildiği, bağırsak kramplarını ve şişkinliği azaltabildiği gözlemlendi. Ayrıca, aynı dergide 2022 yılında yayınlanan diğer bir araştırmaya göre, bulantı ve kusmayı azaltmaya yardımcı olabiliyor.
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3. KİMYON
Maydanoz familyasının bir üyesi olan kimyonun bağırsak sağlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra kalp sağlığına iyi gelen etkileri de vardır. 2018 yılında Gıda Kalitesi ve Güvenliği dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kimyon, besinlerin sindirimi ve emilimi için gerekli olan safra üretimini destekliyor.
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4. REZENE TOHUMU
Rezene tohumu; antioksidan, antimikrobiyal ve mantar önleyici bileşikler içerir. 2013 yılında İran Hemşirelik ve Ebelik Araştırma dergisinde yayınlanan araştırmada rezene tohumlarının, sağlıklı bağırsak kas kasılmalarını destekleyen bileşikleri içerdiği görülüyor yani rezene bağırsaktaki istenmeyen mikroorganizmaları azaltarak sindirimi iyileştirebiliyor.
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5. TARÇIN
Yapılan birçok araştırma; tarçının kusma, şişkinlik, öksürük ve yorgunluk gibi birçok durumu iyileştirebileceğini gösteriyor. Ayrıca, 2022 yılında Geleceğin Gıdaları dergisinde yayınlanan araştırmaya göre tarçın; kan akışını hızlandırmaya, sağlıklı sindirimi desteklemeye ve şişkinliği gidermeye yardımcı olabiliyor.
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6. KAKULE
Anaeroblar dergisinde 2020 yılında yayınlanan incelemeye göre kakule; astım, konjestif sarılık ve hazımsızlık gibi çeşitli sağlık durumlarını tedavi edebiliyor. Ayrıca kakule, yemekten sonra gazla savaşmanıza yardımcı olabilir ve idrar söktürücü olduğundan şişkinlik hissine katkıda bulunabilecek fazla sıvının atılmasına yardımcı olabilir.
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7. KARABİBER
2018 yılında Beslenme Biyokimyası dergisinde yayınlanan araştırmada karabiberin içerdiği piperin bileşiği sayesinde sindirimi iyileştirdiği ve besin emilimini artırdığı gözlemlendi. Yani daha iyi sindirim sağlayan bu bileşik, daha az şişkinlik sağlayabiliyor.
Kaynak: Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Food Quality and Safety, The Journal of Nutritional Biochemistry, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Anaerobe, Health