Sindirim sorunlarına yardımcı: Şişkinliğe iyi gelebilecek 7 baharat

3. KİMYON

Maydanoz familyasının bir üyesi olan kimyonun bağırsak sağlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra kalp sağlığına iyi gelen etkileri de vardır. 2018 yılında Gıda Kalitesi ve Güvenliği dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kimyon, besinlerin sindirimi ve emilimi için gerekli olan safra üretimini destekliyor.