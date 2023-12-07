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        Haberler Sağlık Vücudunuz D vitamini eksikliğine dair işaretler yolluyor olabilir

        Vücudunuz D vitamini eksikliğine dair işaretler yolluyor olabilir

        D vitamini; kemikler, kaslar, sinirler ve bağışıklık sistemi için önemli bir yere sahiptir. Vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmaması, birçok hastalığa sebep olmaktadır. İşte, D vitamini eksikliği belirtileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:19
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        • 1

          D vitamini, gerektiği kadar güneşe çıkmama, yetersiz beslenme ve bazı hastalıklardan kaynaklı olarak eksik kalabilir. Bu durumda, saç dökülmesi ve kas ağrısı gibi semptomlar görülür. D vitamini besinlerden karşılanabildiği gibi takviye yoluyla da alınabilir.

          Not: Bu metnin amacı bilgilendirmektir. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun.

        • 2

          SIK HASTALANMANIZIN SEBEBİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLABİLİR

          D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir. Eğer sürekli hastalanıyorsanız veya en ufak enfeksiyondan bile ciddi şekilde etkileniyorsanız bu durum, D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

        • 3

          SAÇ KAYBI YAŞAMANIZIN SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

          D vitamini, saçların sağlıklı uzaması gibi süreçlerde rol oynar. 2019 yılında Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayımlanan makaleye göre, saç dökülmesine neden olan saçkıran adlı hastalığa sahip kişilerde D vitamini düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.

        • 4

          D VİTAMİNİNİN KEMİKLERİNİZE ETKİSİ

          Kemiklerinizi güçlendirmede önemli bir kaynak olan D vitamini, yeterli miktarda vücutta olmadığında kemik yumuşaması ve kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

        • 5

          D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KAS AĞRISINA NEDEN OLUR MU?

          D vitamini kas fonksiyonunu destekler; bu sebeple düşük D vitamini seviyeleri, kaslarda elastikiyet kaybı, halsizlik ve ağrı gibi semptomlar yaşama olasılığınızı yükseltebilir.

        • 6

          YORGUNLUĞUNUZUN SEBEBİ BELKİ DE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİZDİR

          Düşük D vitamini düzeyleri, yorgunluğa sebep olabilir. 2014 yılında Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayımlanmış bir araştırmaya göre yorgunluk yaşayan hastaların, D vitamini takviyesi almalarıyla beraber genel enerjilerinde iyileşme görülmüştür.

        • 7

          ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

          Çocuklarda D vitamini eksikliği, gelişmekte olan kemiklerin yumuşamasına sebep olan raşitizm adlı hastalığa yol açabilir. Çocuklar genellikle D vitaminini güneşten ve süt ürünlerinden alır ancak bebekler, fazla güneşe maruz kalamadıklarından ve katı gıdalara başlayana kadar süt ürünleri tüketemediklerinden dolayı raşitizme yakalanma oranları çocuklara göre daha yüksektir.

        • 8

          UZMANA NE ZAMAN BAŞVURMALISINIZ?

          Sizde ya da çocuğunuzda saç dökülmesi, kas ağrısı, yorgunluk belirtileri varsa, sık sık hastalanıyorsanız veya belirli bir sebep olmaksızın kemik kırılması yaşıyorsanız bir uzmandan randevu almanız gerekir.

          Doktorunuz, size kan testi yaparak D vitamini eksiğiniz olup olmadığını tespit edebilir, böylelikle ihtiyaç duyacağınız doğru miktarda D vitamini takviyesini size sağlayabilir.

          Kaynak: Health, National Library of Medicine

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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