Vücudunuz D vitamini eksikliğine dair işaretler yolluyor olabilir

D vitamini, gerektiği kadar güneşe çıkmama, yetersiz beslenme ve bazı hastalıklardan kaynaklı olarak eksik kalabilir. Bu durumda, saç dökülmesi ve kas ağrısı gibi semptomlar görülür. D vitamini besinlerden karşılanabildiği gibi takviye yoluyla da alınabilir.

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