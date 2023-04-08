SOLAR PLEKSUS ÇAKRASI

Solar pleksus çakrası, üst karın bölgemiz ile göğüs kemiğimiz arasındaki solar pleksusta bulunan üçüncü çakramızdır. Karaciğer, safra kesesi, mide, dalak ve pankreasımızla bağlantılıdır. Kariyerimiz ve genel yeteneklerimiz ve ayrıca genel özgüvenimiz aracılığıyla dışarıya karşı nasıl göründüğümüzü yönetir.

Denge bozulduğunda, karaciğer kanseri, sindirim bozuklukları ve hatta diyabet dâhil olmak üzere ilişkili organların her birinde işlev bozukluğu olabilir. Solar pleksus dengelenmediğinde depresyon, düşük enerji, kasvetli özgüven, inatçılık ve kibir devreye girebilir.

Solar pleksus çakrasının rengi sarıdır.