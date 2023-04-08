KÖK ÇAKRA
Birinci çakra olan kök çakra, vücudumuzun tabanında yer alır; aileyi, bolluğu ve güvenliği yönetir. Kök çakrayı, hayatta kalma içgüdülerimizden temel ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi kapsar.
Ayrıca omurga, böbrekler, mesane ve kalın bağırsak ile ilişkilidir. Denge bozulduğunda, diğer şeylerin yanı sıra bağırsak bozuklukları, depresyon , bağışıklık sistemi sorunları, bağımlılıklar ve alerjiler yaşanabilir. Duygusal olarak, bu çakra dengesiz olduğunda kişi güvensizlik, kıtlık bilinci, kaygı ve değişim korkusu hissedebilir.
Kök çakranın rengi kırmızıdır.