Aleksandar Vučić: Herkes savaşa hazırlanıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dünyada yaşanan gelişmeleri işaret ederek "Herkes savaşa hazırlanıyor. Esas soru, kimin hangi tarafta olacağıdır." diye konuştu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dünyada yeni bir savaş başlaması ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.
Vučić, herkesin savaşa hazırlandığını ifade ederken "Esas soru, kimin hangi tarafta olacağıdır." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Korkarım ki, kimse kimseyi artık dinlemek ya da duymak istemiyor." diye konuştu.
Vučić, "Siperlerini kazıyorlar ve savaşın geldiğini bilerek başlangıcı bekliyorlar. Bekliyor ve hazırlanıyorlar." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında ayrıca, Kosova'nın savaş öncesi zaman kazanmaya çalıştığını iddia ettiği bildirildi.
Kosova Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na tepki gösterildi.
Açıklamada, "Vučić, uzlaşma yolunu tercih etmediğini dünyaya gösteriyor." denildi.
Açıklamada ayrıca "Vučić ve rejimi, sayısız masum hayatı mahveden fantezilerle bir kez daha flört ediyor." ifadelerine yer verildi.
