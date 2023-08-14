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        Haberler Otomobil Voyah Free ne zaman Türkiye'ye geliyor? - Otomobil Haberleri

        Çinli SUV yıl sonuna kadar 200 adet gelecek

        E-SUV modeli Free'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanan Çinli elektrikli otomobil üreticisi Voyah, bayi ağını kurmak için harekete geçti. Markayı Türkiye'de temsil eden Marcar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, "Sene sonuna kadar 10 farklı ilde toplam 10 bayiye ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi. Çırak, yıl sonuna kadar 200 adetlik Voyah Free satışına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 09:35
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        Türkiye'de 200 kişi alabilecek
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        Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah, Türkiye’de ön siparişe açtığı ilk model olan Free'nin ardından bayi ağını oluşturmak için de kolları sıvadı.

        Yapılan açıklamaya göre, Voyah’ı Türkiye’de temsil eden Marcar Otomotiv, ilk etapta 10 bayi ile Voyah satışlarına başlamayı hedefliyor.

        Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, "Bayi ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sene sonuna kadar toplamda 10 farklı ilde 10 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        Eylül ayından itibaren ilk siparişleri teslim etmeye başlayacaklarını da aktaran Çırak, "Yıl sonuna kadar 200 adetlik Voyah Free satışına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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        630 KM MENZİL SUNUYOR

        Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV (E-SUV) segmentinde yer alıyor. 2960 mm’lik dingil mesafesine sahip Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında.

        Araçta sunulan adaptif havalı süspansiyonlar sayesinde zeminden taban yüksekliği 118 ile 213 mm arasında değişebiliyor.

        Verilen bilgiye göre, Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip.

        720 Nm maksimum tork üreten sistem, 4 çeker sisteminin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın son hızı ise 200 km/s olarak açıklanıyor.

        WLTP normlarına göre 630 km’ye kadar elektrikli menzil sunan aracın, hızlı şarj istasyonlarında (DC) 45 dakika içerisinde yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj olabildiği belirtildi.

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