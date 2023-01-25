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Haberler Otomobil Volvo 100 binden fazla aracını geri çağırdı

İsveçli üretici 100 binden fazla aracını geri çağırdı

Volvo, 2023 yılında ürettiği 100 binden fazla otomobil için geri çağırma operasyonu başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, küresel çapta 106 bin 900 Volvo markalı otomobilin, fren sisteminde tespit edilen bir sorun nedeniyle geri çağırma operasyonuna dahil edildiği belirtildi

Giriş: 25.01.2023 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
Volvo 100 binden fazla aracını geri çağırdı
Reuters

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, kapsamlı bir geri çağırma operasyonuna imza atıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel çapta 106 bin 900 Volvo markalı otomobilin geri çağırma operasyonuna dahil edildiği belirtildi.

Volvo'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, geri operasyonun araçların fren sisteminde tespit edilen bir sorundan kaynaklandığı kaydedildi.

İsveçli üreticinin geri çağırma operasyonuna dahil ettiği modeller ise 2023 yılında üretilen C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 ve XC90 olarak açıklandı.

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