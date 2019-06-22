Volkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otomom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak yeni Travel Assist özelliği ilk defa Passat’ta tercih edilebiliyor. Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi otonom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu sunuyor. Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg'ten sonra farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT - LED matrix farlar, Yeni Passat Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor.