22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1973 yılında pazara sunulan ve bugüne kadar 30 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Volkswagen’in amiral gemisi Passat yenilendi. Markanın en son teknolojileriyle donatılan Yeni Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan asistan sistemi “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Yenilikçi aydınlatma teknolojisine sahip LED farlar, 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Yeni Passat modelinde standart olarak sunuluyor.
Passat’ın 2005 yılından bu yana aralıksız olarak Türkiye’de segment lideri olduğunu vurgulayan Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Passat, 14 senedir bulunduğu D segmentinin lideri konumunda. Markanın amiral gemisi Passat, her nesliyle, her ürün geliştirmesiyle bulunduğu segmentin standartlarını yeniden şekillendiriyor. Yeni Passat, iş ve günlük hayatta kullanım kolaylığı ve prestijinin yanı sıra, Volkswagen’in en yeni teknolojilerine sahip modeli olarak da öne çıkıyor” diye konuştu. Bottaro, Yeni Passat’ın Türkiye’de satışa sunulacağı tarihin, yılın üçüncün çeyreği olarak planlandığını belirtti.
Volkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otomom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak yeni Travel Assist özelliği ilk defa Passat’ta tercih edilebiliyor. Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi otonom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu sunuyor. Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg'ten sonra farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT - LED matrix farlar, Yeni Passat Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor.
Yeni nesil bilgi & eğlence sistemi, Passat'ın Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display” ile birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Dijital Gösterge Paneli önceki nesline göre büyük ölçüde geliştirildi. 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla ("View") üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.
Volkswagen, Passat'ın tasarımını belirli kısımları keskinleştirerek daha rafine bir hale getirdi. Ön ve arka tamponlar, radyatör ızgarası ve arka tarafta tam ortada duran Passat logosu yeniden tasarlandı. Bunlara ek olarak yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katıyor. Yeni Passat; Yarış Mavisi, Cam Yeşili ve Deniz Kabuğu Beji gibi renklerde de sunulacak. Yeni Passat’ta 17, 18 ve 19 inç boyutlarına sahip dört yeni alüminyum jant seçeneği de sunuluyor.
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