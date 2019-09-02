Binek otomobilleri ile olduğu kadar ticari araçları ile de otomotiv sektöründe yer alan Volkswagen'in (VW),1950'li yıllardan bu yana ürettiği hafif ticari modeli Transporter yenilendi.

Aslında bir makyaj operasyonuna tabii tutulan araç, yenilenen özellikleri ile kasa değişiminin kıyısından geçmiş durumda.

VW'nin tarihindeki en uzun soluklu modellerden biri olan Transporter, ilk olarak 1946 yılında Wolfsburg'daki Volkswagen fabrikasında çalışan işçilerin, parça taşımak amacıyla Beetle modelinden esinlenerek geliştirdikleri bir araç olarak ortaya çıktı.

1947 yılında bir taslağa dönüşen model, 1949 yılında ise görünümü nedeniyle ‘Bulli’ takma adı verilen T1'in doğmasına yol açtı.

1950 yılında seri üretimine başlanan ve yük taşımak amacı ile geliştirilen araç, bazı versiyonlarında yolcu taşımaya yönelik çözümler sunması ile kalabalık aileler tarafından da tercih ediliyor. Bu sayede, Transporter'ın 70 yılda dünya genelinde 20 milyon adetlik satış rakamına ulaştığı belirtiliyor.

DIŞ TASARIMDAKİ DEĞİŞİM SINIRLI

6'ıncı neslinin makyajlanması ile artık Transporter 6.1 olarak adlandırılan modelin önce dış tasarımındaki değişikliklerden bahsetmekte fayda var.

Transporter'in ön yüzündeki değişim, dış tasarımdaki en önemli yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Aracın ön kısmında daha inceltilmiş ve agresif farlara yer verilirken, bu farların içinde yer alan led gündüz farlarının tasarımı da elden geçirilmiş.

Ön kısımda hem havalandırma ızgarası hem de tamponlar aracın yenilikleri arasında.

Arka kısımda ise ilk bakışta yine farlardaki değişiklik göze çarpıyor. Jant tasarımları da aracın makyajla birlikte kavuştuğu yenilikler arasında. Dış tasarımdaki değişikliklerin bunlarla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu noktada, VW gubunun hem binek hem de ticari araçlarının nesil değişimlerinde ve makyaj operasyonlarında dış tasarımda büyük değişiklikler yapmadığını bilmekte fayda var.

Polo, Golf ve Passat gibi binek otomobilleri ile Caddy ve Transporter'ın geçmiş nesilleri ile güncel versiyonları karşılaştırıldığında, bu durum net bir şekilde görülebilir.

Transporter'in asıl yeniliği ise aracın iç mekanı ve altyapısında gizli.

DİREKSİYON SİSTEMİ DAHA KESKİN ÇALIŞIYOR

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Transporter 6.1'in lansmanında, aracı kullanma fırsatı bulduk.

Multivan isimli yolcu taşımaya yönelik versiyonla gerçekleştirdiğimiz test sürüşünde, VW'nin yeni hafif ticari aracının binek otomobillere yakın özellikler sergilediğini gözlemledik.

Bunda sarsıntısız çalışan 2.0 litrelik 150 beygir gücündeki dizel motor ile hızlı geçişlere sahip 7 ileri DSG şanzımanın birlikteliğinin katkısı olduğu gibi, yenilenen kokpit tasarımının da etkisi var.

Öte yandan, Transporter'da ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyonun, yüksek hızlarda yönlendirme kabiliyetini artırdığı net bir şekilde hissediliyor.

Otoban sürüşlerinde keskin bir yapı sunan direksiyon sistemi, şehir içindeki hafif yapısı ile sürücüyü yormadan aracı kullanmaya imkan tanıyor.

3 FARKLI DONANIM PAKETİ VAR

Multivan'ın Trendline, Comfortline ve Highline olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği bulunuyor.

Bizim kullandığımız Highline donanım paketinde, alkantara ve deri kombinasyonlu koltuklar, dijital gösterge tablosu ve 9.2 inclik multimedya ekranı yer alıyor.

Ön koltuklarda sorunsuz bir yaşam alanı sunan araç, yerden yüksek yapısı, teknolojik kokpiti ve sürüş özellikleri ile sürücüsüne sanki bir SUV kullanıyormuş hissi bile veriyor.

Öyle ki, Transporter 70 yıllık tarihinde binek otomobillere belki de ilk defa bu kadar yaklaştığını söyleyebiliriz.

Bu noktada, sürüşü otomobillere yakın özellikler sergileyen aracın, direksiyonun konumunun ise ticari modellerde olduğu gibi fazla yatık olduğunu belirtelim. Sürücü koltuğu en alt pozisyona ayarlandığında, eğimli direksiyon sürücüden uzak kalıyor.

Direksiyonun konumunun da aynı sürüş özellikleri gibi elden geçirilmesini ve otomobillerde olduğu gibi daha dik bir yapıda olmasını isterdik.

Multivan'ın arka koltukları ise kızaklı yapısı ile kullanışlılık sunuyor. Bu bölümdeki yolculara ön koltuklardan bağımsız olarak klima ayarı sunuluyor.

3+2 şeklinde bir oturma düzenine sahip arka koltuklarda, 2'inci sıradaki koltuklar 360 derece dönebiliyor. Arka kısımda karartılmış camlar ve tüm camlarda güneş perdesi yer alıyor.

Aracın bagajı kızaklı koltuklar sayesinde genişletilebilirken, bagaj kapağı ise elektrikli olarak açılıp kapatılabiliyor.

YAN RÜZGARLARDAN KORUYAN DONANIM GELDİ

VW'nin hafif ticari modelinin yol ve motor yalıtımının başarılı olduğunu söyleyelim. Motor sesi birçok binek araçtan daha iyi izole edilirken, yol sesi de saatte 110 kilometre hıza kadar aracın kabininden duyulmuyor.

VW yetkililerinin aktardığına göre, yeni Transporter'da makyajla birlikte yan rüzgar asistanı standart olarak sunuluyor.

Aracın yerden yüksek yapısının sert rüzgarlardan etkilenmesi halinde Transporter'i şeritte tutan bu donanım, kuşkusuz sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Multivan'ın 150 beygirlik motoru, aracı sorunsuz bir şekilde taşıyor. Test sürüşü sırasında, Multivan'ın 4 Motion isimli dört tekerlekten çekişli ve 199 beygir gücündeki versiyonunu da kullanma şansı elde ettik.

Araç, bu motor kombinasyonu ile 150 beygirlik versiyona göre önemli bir çekiş gücü sunamazken, dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde virajlarda yola daha iyi tutunuyor.

Fakat, normal şartlarda önden çekişli versiyonlarda yeterli yol tutuşu sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminin yarattığı fazladan ağırlık ise, 40 beygirlik güç artışının önüne geçiyor ve yakıt tüketimini bir litre kadar artırıyor.

Bizim yüksek hızlı otoban ve şehir içi dahil karma kullanımda elde ettiğimiz yakıt tüketim değeri dört tekerlekten çekişli versiyonda 9.7 litreyi buldu.

Transporter 6.1'de beş farklı sürüş modu sunuluyor. Eco, confort, normal, sport ve individual olarak adlandırılan bu modlarda, sport modunda direksiyon sertleşiyor, gaz pedalının tepkileri değişiyor ve DSG şanzıman vites geçişlerini üst devirlerde gerçekleştiriyor.

Eco modunda ise, yakıt tüketimini düşürmek adına sport modunda yaşananların tam tersi uygulanıyor. Normal modu optimal dengeyi sağlarken, individual modunda sürüş karakteri kişiselleştirilebiliyor.

Transporter'e yeni gelen sürücü destek sistemleri arasında 'Şerit Takip Asistanı', 'Park Asistanı', 'Römork Dengeleme Asistanı', 'Trafik İşareti Tanıma', 'Yorgunluk Tespit Sistemi', 'İkincil çarpışma önleme asistanı' gibi sistemler yer alıyor.

YIL SONUNDA GELİYOR

VW yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, yeni Transporter 2019 yılının sonunda Türkiye pazarında satışa sunulacak. İlk planda Panel Van, City Van ve Camlı Van modelleri ile satın alınabilecek araç, 2.0 litre TDI uzun şasi, manuel şanzımanlı, 110 beygir ve 150 beygir güç seçenekleriyle satışa sunulacak.

2.0 litre TDI 150 beygir, manuel şanzımanlı standart şasi City Van ve Camlı Van modelleri, aynı zamanda uzun şaside otomatik şanzıman seçeneği ile de sunulacak.

Yeni Caravelle modeli ise Comfortline donanımıyla pazara sunulacak. 2.0 litre TDI 150 beygir uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek olan Caravelle’de, mevcut Caravelle’e göre, App Connect, 6,5 inc ekranlı radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor.

2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde ise dijital gösterge paneli ve 9.2 inclik navigasyon sistemi yer alacak.

TEMELİ BEŞİNCİ NESLİNDE ATILDI

Yeni Transporter hakkında açıklamalarda bulunan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, aracın güncel versiyonunun temelinin, 2003 yılında beşinci neslin pazara sunulmasıyla atıldığını söyledi.

Transporter’ın 2003 yılından bu yana Türkiye’de kendi segmentinde 156 bin adetlik satış rakamına ulaştığını belirten Senyücel ayrıca, 10 yıla yakın aracın yaklaşık yüzde 43’lük pazar payına ulaştığını kaydetti.

(Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel)

ALMANLARIN SON TRANSPORTER'I OLACAK

VW'nin Transporter'a makyaj ile kattığı özellikler, markanın geleceğine de ışık tutuyor.

SUV'ların işgal ettiği sektörde minivan talebinin azalması, markaların hafif ticari modellerinde minivan özellikleri sunmasına yol açıyor. Böylece, aynı modelde hem ticari kulanıma yönelik çözümler sunulurken, hem de bir zamanlar minivanların kalabalık ailelere sunduğu çözümler sunulmaya başlanmış durumda.

Transporter'ın geçirdiği değişime de bu çerçevede bakılmalı. 2022 sonrasında 7'inci nesli tanıtılacak modelin, sürüş özelliklerinin yanı sıra artık tasarımı ile de binek araçlara daha da yakın durmasının beklendiğini belirtelim.

Öte yandan, VW ile Ford'un yaptığığı iş birliği kapsamında, Transporter'in bir sonraki nesli Ford Otosan fabrikasında Transit altyapısı ile üretilecek. Bu kapsamda, Transporter 6.1'in VW'nin ürettiği son Transporter olduğunu söyleyebiliriz.