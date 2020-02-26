İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğine üye olacağını vurgulayan Konak, "Kadıköy'de klasik otomobilciler derneği var, oraya üye olacağım. Herkesin hizmetinde. İsteyen özel bir gününde, bir fuarda kullanabilir. Çünkü bizim zamanımız yok. Ben bu arabayla gezecek durumda değilim ama göz doyumu diye bir şey var. Şunu izlemek bile bana yetiyor, hiç kullanmasam da olur." ifadesini kullandı.



"Boya, döşeme yıkılıyor. Gerçekten çok farklı. Amerika'da Meksikalı bir ustaya aynı renkte boyattım, beceremedi." diyen Konak, teslim aldığı araçla müsait zamanda Trabzon'a gitmek istediğini kaydetti.