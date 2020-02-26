26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Klasik otomobil koleksiyonuyla da tanınan Elvis Presley'in koleksiyonundaki Cadillac marka arabayı yaklaşık 6 ay önce satın alarak Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) İstanbul'a getiren şarkıcı Volkan Konak, az kullanılmasına rağmen uzun süredir çalıştırılmadığı için birçok bölgesi yıpranmış ya da çürümüş klasik otomobili yeniden tasarlanması için bir otomobil dizayn firmasına teslim etti.
AA'nın haberine göre; Konak, her bir parçası yeniden elden geçen ve birçok parçası aslına uygun değiştirilen ya da onarılan aracını 5 aylık dönüşüm sürecinin ardından teslim aldı. Aracın üstündeki örtüyü heyecanla kaldıran Konak, tutkunu olduğu aracın her detayını yakından inceledi.
Aracı ABD'nin Arizona eyaletinde Elvis Presley'in kuaförü ve yakın arkadaşı olan kişiden aldığını dile getiren Konak, "Amerika'da 'restore ettireyim' dedim, orada sözümüz geçmedi. Burada dostluklarla yürüyor iş, insanımız çok sıcak, dost insanlar. Dedim, 'ben bunu Amerika'da bitiremeyeceğim.' Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de müthiş bir işçilik yapıldı. Artık Türkiye'de kalacak. Doğrusu da bu zaten. Ülkeme katkı olur inşallah." dedi.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğine üye olacağını vurgulayan Konak, "Kadıköy'de klasik otomobilciler derneği var, oraya üye olacağım. Herkesin hizmetinde. İsteyen özel bir gününde, bir fuarda kullanabilir. Çünkü bizim zamanımız yok. Ben bu arabayla gezecek durumda değilim ama göz doyumu diye bir şey var. Şunu izlemek bile bana yetiyor, hiç kullanmasam da olur." ifadesini kullandı.
"Boya, döşeme yıkılıyor. Gerçekten çok farklı. Amerika'da Meksikalı bir ustaya aynı renkte boyattım, beceremedi." diyen Konak, teslim aldığı araçla müsait zamanda Trabzon'a gitmek istediğini kaydetti.
Aracı satmayı düşünmediğini aktaran Konak, "Bunlar benim çocuklarım gibi. Satılmaz ama isteyen kullanabilir. Beni tanıyan bilir, hiçbir şeyimi esirgemem insanlardan. Herkes kullanabilir. Bestelerimi de öyle. Bunlar benim oyuncaklarım. Oyuncak parayla satılmaz. İsteyen kullansın hiç umurumda değil, yeter ki orijinalliğini bozmasın." diye konuştu.
Konak, aracın yabancı plaka olduğu hatırlatılan soruya, "Bir sene sonra büyük ihtimalle Alman plakası yapacağım onu. Ailem Berlin'de, Berlin plakalı olabilir." yanıtını verdi.
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