Volkan Konak, müzikseverleri, "Türkiye'nin güzellikleri hoş geldiniz. Onur verdiniz. Burada olmanız omuzlarımda bir rütbe... En muhteşem konser alanındasınız. Bu akşam yaslanın arkanıza..." sözleriyle selamladı.

Volkan Konak, kabare tadındaki konserinde şarkılarını ve türkülerini mekanı tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi.

Şiirleriyle duygulandıran hikayeleriyle seyircisini kahkahaya boğan Volkan Konak, iki buçuk saat boyunca kesintisiz müzik ziyafeti sundu.