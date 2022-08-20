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Volkan Konak, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konak, "Mekan çok güzel, gelen insanlarımız mekandan bin kat daha güzel. Her türlü müzik yapacağız. Sadece kendi bestelerimiz değil. İnsanlarımızın zevk alacağı her türlü müziğe yer vereceğiz." dedi.

"ALIŞKIN DEĞİLİM"

Volkan Konak, "Leyla"ya da ilk kez Kuruçeşme Açıkhava repertuvarında yer verdiğini belirtti. Konak, yeni şarkısının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti, "Çok güzel gidiyor vallahi. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Alışkın değilim açıkçası." sözleriyle belirtti.

"HERKES KULLANABİLİR"

Amerika'dan 26 günde getirdiği ve klipte büyük ilgi gören 1970 model klasik aracı ile ilgili de konuşan ünlü sanatçı, "Biraz meşakkatli oldu ama Türkiye'mize yakışır. O burada kalacak artık, herkes kullanabilir." dedi.

Hayranları, "Leyla" adlı şarkının finalinde Volkan Konak'ın "Beğendiniz mi?" sözlerine alkış yağmuru ile karşılık verdi.