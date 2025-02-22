Volkan ile Zeynep Demirel çiftinin 3'üncü çocukları dünyaya geldi
Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in Yasmin adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Müjdeli haberi Volkan Demirel, sosyal medya üzerinden duyurdu
Giriş: 22.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:37
Volkan ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı. Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından, ailelerine Yasmin adını verdikleri bir kız bebek daha katıldı.
Müjdeli haberi, Volkan Demirel; "Hoş geldin" diyerek duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ