Volkan ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı. Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından, ailelerine Yasmin adını verdikleri bir kız bebek daha katıldı.

REKLAM advertisement1 Müjdeli haberi, Volkan Demirel; "Hoş geldin" diyerek duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram