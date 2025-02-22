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        Haberler Magazin Volkan ile Zeynep Demirel'in 3'üncü çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Volkan ile Zeynep Demirel çiftinin 3'üncü çocukları dünyaya geldi

        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in Yasmin adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Müjdeli haberi Volkan Demirel, sosyal medya üzerinden duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:37
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        Üçüncü çocukları dünyaya geldi
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        Volkan ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı. Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından, ailelerine Yasmin adını verdikleri bir kız bebek daha katıldı.

        Müjdeli haberi, Volkan Demirel; "Hoş geldin" diyerek duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Volkan Demirel

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