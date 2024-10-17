Üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladılar

İki kız çocuğuna sahip Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, heyecan içinde üçüncü çocuklarının cinsiyetinin ne olduğunu bekliyordu.

"BEN KIZ İSTİYORUM"

Sever, daha önce bebeğin cinsiyeti hakkında sorulan sorulara; "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz, bu nedenle her fırsatta bunu dile getiriyorum" demişti.