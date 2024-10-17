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        Haberler Magazin Üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladılar - Magazin haberleri

        Üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladılar

        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:02
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        Cinsiyetini açıkladılar
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        İki kız çocuğuna sahip Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, heyecan içinde üçüncü çocuklarının cinsiyetinin ne olduğunu bekliyordu.

        Zeynep Sever Demirel, detaylı ultrasona girmeden önce; "Cinsiyet, tamamen kesinleşmiş olacak. Tahminleri alalım" dedi.

        Sever, kontrolden çıktıktan sonra Volkan Demirel ile asansör aynasından paylaştığı fotoğrafta bir kız bebeklerinin olacağının müjdesini verdi.

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        "BEN KIZ İSTİYORUM"

        Sever, daha önce bebeğin cinsiyeti hakkında sorulan sorulara; "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz, bu nedenle her fırsatta bunu dile getiriyorum" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Volkan Demirel
        #Zeynep Sever Demirel

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