03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, bugün düzenlediği basın toplantısında camiadan özür dileyerek takıma döndü.
Bu kararın perde arkası ortaya çıktı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Volkan Demirel, tatil için gittikleri Dubai'de bir görüşme gerçekleştirdi. Ersun Yanal, Volkan Demirel'in kaldığı otele giderek, 'Bu süreçte takımda alacağın rol çok önemli' mesajıyla Volkan'ın özür dilemesini ve takıma katılmasını istedi. Volkan Demirel de 'Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı' diyerek tecrübeli teknik adama olumlu yanıt verdi. 37 yaşındaki eldivenin Yanal'ın bu hareketinden çok etkilendiği belirtildi.
Bugün sabah saatlerinde Başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştiren Volkan Demirel, Koç'tan özür diledi. Koç da bu özrü kabul ederek takıma dönüşünü onayladı.
Daha sonra basın mensuplarının karşısına geçen Volkan Demirel, camiadan özür diledi ve takıma geri döndü.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Ekim 2018'de FB TV'ye yaptığı açıklamada Volkan Demirel'e çağrıda bulunmuş ve özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti. Volkan'ı çok eskiden beri tanıdığını ve sevdiğini söyleyen Ali Koç, "Olayın bundan sonra nelere vesile olacağı kaptanımızın tutumuna, geri adım atmasına ve özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum çok sevdiğim, Volkan Demirel'in kendi kariyerine hem kariyerini devam ettirmesi ve zamanı geldiğinde kariyerini en hak ettiği dönemde sonlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder" ifadelerini kullanmıştı.
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