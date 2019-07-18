Ancak takıma geri dönen Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan'ın önemli bir görev üstleneceğini söyleyen Yanal yönetime "Siz onu bir kaleci olarak düşünmeyin. O bu takımın ruhu. Onun hırsı ve saha dışındaki ağabeyliği bize çok şey katacaktır" dedi.