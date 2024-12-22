Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e flaş tepki!

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Mücadele öncesi Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in selamını almadı ve uzattığı eli sıkmayarak kulübeye geçti.

6 Şubat depreminden sonra o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

Ligler tekrar başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. O yüzden o zaman çıkaramadık ne yazık ki... İstememize rağmen çıkaramazdık. Fakat bu sene artık hayat devam ediyor. Biz bu ligde varız. Hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız.