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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Volkan Demirel'den ayrılık sorusuna yanıt: Sezon sonuna kadar buradayım! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Volkan Demirel'den ayrılık sorusuna yanıt: Sezon sonuna kadar buradayım!

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımı ligde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Ben sezon sonunda en iyi şekilde gemiyi limana yanaştırıp görevimi bitireceğim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:17
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        Volkan Demirel'den ayrılık sorusuna yanıt!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yine son dakikalarda yedikleri bir golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Maçlar 85 dakika olsaydı herhalde şu an farklı yerlerde olurduk. Ama yapacak bir şey yok. Bu futbol, bu yüzden güzel" diye konuştu.

        Sıkıntılı bir süreçte olduklarını ancak bu süreci takım halinde en iyi şekilde atlatacaklarını kaydeden Demirel, "Geçen hafta bir taç atışından, hakemin hatası diyorum ben, bugün de yine bir taç atışından biraz konsantre düşüklüğünden dolayı yapılan bir ortada penaltı oldu. Penaltı için yorum yapmak istemiyorum. Genç hakemlere saygı duyuyorum. Türkiye'nin genç hakemlere ihtiyacı var. Ama maçlarda biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini de söylemem gerektiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

        "SEZON SONUNDA GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRIP GÖREVİMİ BİTİRECEĞİM"

        Alt sıralarda bulunduklarını ve kırmızı bölgeye yakın olduklarını belirten Volkan Demirel, şöyle devam etti: "Allah'ın izniyle buradan çıkacak. Çünkü dediğim gibi bu takımı biz kurduk, biz planladık. Şimdi devre arası inşallah transferi de açabilirsek gelecek takviyelerle beraber belki aramızdan da ayrılmak isteyen oyuncular olabilir. Neden olabilir? Çünkü bütçemizin düşük olduğundan oyuncuların bazıları daha fazla maaşlı, bunu karşılayacak durumda değiliz. Bazı oyuncular hakkında da transfer istekleri var. Onları da değerlendirip transferlerine izin vereceğiz. Ama dediğim gibi biz inşallah nasıl ilk 8 haftada nasıl herkesi mutlu ettiysek, şu an bir düşüş durumundayız. Ama bu düşüşten de en iyi şekilde kalkacağız. Zaten hedefimiz sezon başlarken, bu sezon düşmemekti. Ama ilk 8 hafta iyi bir performans herkesin beklentisini fazlalaştırdı. Taraftarlarımız memnun olmayabilir. Hataylılar memnun olmayabilir. İstifamı isteyen olabilir. Hepsine saygı duyuyorum. Ama bütün sorumluluk bana aittir. Burada ne yönetimin ne başkanın ne herhangi birinin bir sorumluluğu yoktur. Bu takımın her şeyini ben organize etmişimdir. O yüzden de sezon sonuna kadar buradayımdır. Futbolcu arkadaşlarım da bunu çok iyi biliyor, başkan da bunu çok iyi biliyor. Ben sezon sonunda en iyi şekilde gemiyi limana yanaştırıp görevimi bitireceğim."

        Uzun süren bir galip gelememe durumunun söz konusu olduğunu hatırlatan Demirel, takımın da golü bulunca gol yememe reaksiyonu gösterdiğini ifade ederek, "Bu maç birinci bölgede bekleyerek, çünkü rakibin çok pas opsiyonlarının olduğunu biliyorduk. Pas yapmayı bil hassa yan paslar, paralel pasları yapmayı seven bir takım. Fatih Hoca genelde İstanbulspor'dayken bile bunu yapıyordu. Topla oynamayı seven bir takım. Biz de topu onlara verdik. İyi blok aralarını kapattık. Fazla pozisyon da vermedik ama dediğim gibi taç atışından yine 86'ncı, 87'nci dakikada biraz dalgınlığımız oldu. Tabii ki bunların bir sürü faktörü var. Genç takım olmamız, Türkiye ligini bilen oyuncularla oynamamış olmamız. Tabii bunların hepsi birer faktör. Bunların arkasına sığınmak istemiyorum. Bütün sorumluluk bendedir. Ama dediğim gibi inşallah sezon sonu Hatayspor'u en iyi şekilde ligde bırakacağız. Ondan sonra da önümüzdeki sezondaki planlamayı yapacağız" şeklinde konuştu.

        "SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

        Demirel, gazetecilerin 'sezon sonu takımdan ayrılıyor musunuz?' şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yok hayır. Sezon sonunu getirelim, ondan sonra yarın ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz yaşadıklarımızdan dolayı. O yüzden sadece ben bu seneyle alakalı bir plandan söz ediyorum. Hani tribünü de duyuyorum, 'Yönetim istifa' diye. Yönetimle herhangi bir ilgisi yok bu işin. Bütün organizasyon, gelen oyuncu, giden oyuncu, sponsorluklar, oyuncuların maaşları, her şey bana ait. O yüzden yönetimlik bir durum yok. Ben burada her şeyi organize ettim. Ben de sezon sonuna kadar buradayım. Hiç kimse kendini yormasın. Biz nasıl o takımı kurup, gecemizi gündüze katarak planladıysam, sezon sonuna kadar da gecemi gündüzüme katarım, bu takımı ligde tutarım. Ondan sonrasında benden memnun olurlarsa başımın üstüne, her zaman Hatay benim için çok farklı bir yer oldu. Ailem gibi görüyorum artık burayı. Ben ailemi görmüyorum bir aydır. Ama burada Hatayspor için çalışmaya devam ediyorum. Sadece sporcular da değil, çalışan herkesle alakalı bütün organizasyonu ben yapıyorum. O yüzden de sezon sonu geldikten sonra da bakarız. Şartlar, durumlar neyse ona göre hareket ederiz."

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