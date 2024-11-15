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        Haberler Spor Voleybol Voleybolda haftanın programı! - Voleybol Haberleri

        Voleybolda haftanın programı!

        SMS Grup Efeler Ligi'nde 8'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu haftanın programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:18
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        Voleybolda haftanın programı!
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        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

        Liglerde haftanın maç programı şöyle:

        Vodafone Sultanlar Ligi

        Yarın:

        13.00 Zerenspor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bakkart)

        15.00 Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

        16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

        17.00 Sarıyer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

        19.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray Spor Salonu)

        17 Kasım Pazar:

        13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

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        15.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

        SMS Grup Efeler Ligi

        17 Kasım Pazar:

        14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (İstanbul Şehit Mustafa Özel)

        14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Spor Toto (Cizre 100. Yıl)

        15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

        16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gollü)

        17.00 Arkas Spor-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

        19.30 Fenerbahçe Medicana-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

        NOT: Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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