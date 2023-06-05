Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi 31 Mayıs tarihinde Antalya’da başladı. üç ayaktan oluşan organizasyonda takımlar her hafta 4 karşılaşma oynuyor. Filenin Sultanları üst üste aldığı üç galibiyetin ardından ABD voleybol takımına takıldı. Peki, bu akşam voleybol maçı yok mu, Türkiye’nin maçı ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları...

Giriş: 05.06.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 16 takımın mücadele ettiği Voleybol Milletler Ligi’nin ilk etabı Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Üç farklı ülkede düzenlenen turnuvanın ikinci ayağı Hong Kong’ta devam edecek. İlk 8’de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye; 2018’de ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti. Peki, Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin maçı bu akşam var mı? İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı...

  • VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    Voleybol Milletler Liginde ilk hafta sona erdi. Turnuva 14 Haziran Çarşamba günü Hong Kong’ta başlayacak. Milletler Ligi’nin ikinci haftası 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Çin’in Hong Kong şehrinde devam edecek.

  • TÜRKİYE’NİN MAÇI NE ZAMAN?

    Filenin Sultanları 14 Haziran Çarşamba günü saat 15.30’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

  • FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA PERFORMANSI

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ve Güney Kore’yi set vermeden Sırbistan’ı ise 3-1’le geçti. ABD voleybol takımına 3-2 kaybederek turnuvada 4’te 3 yaptı.

  • TÜRKİYE’NİN İKİNCİ HAFTA RAKİPLERİ

    Filenin Sultanları, ikinci hafta sırasıyla Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.