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        Haberler Dünyadan Vogue Williams ile eşi Spencer Matthews İspanya sahilinde - Magazin haberleri

        Vogue Williams ve eşi Spencer Matthews İspanya sahilinde

        3 çocuklu İrlandalı süper model Vogue Williams ile İngiliz TV programcısı eşi Spencer Matthews, çocuklarını evde bırakıp baş başa tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:36
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          Ünlü model ve TV sunucusu Vogue Williams, iş insanı ve TV programcısı eşi Spencer Matthews ile birlikte İspanya'nın sahil şehri Marbella'da tatil yapıyor.

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          38 yaşındaki Vogue Williams ve 35 yaşındaki Spencer Matthews, tatil esnasında plajda deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

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          6 yıldır evli olan çift, denizde hem yüzdü hem de eğlendi.

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          Hem Vogue Williams hem de Spencer Matthews, fit görünümleriyle dikkatleri üzerine çekti.

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          Theodore (5), Gigi (3) ve Otto (1,5) adlarında 3 çocuğu olan çiftin, başbaşa tatil yaptığı öğrenildi.

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          Spencer Matthews, bir röportajında; "Daha fazla çocuğun olması ihtimali her zaman vardır. Vogue, gururlu bir İrlandalıdır. Biz, çok çocuk seviyoruz" sözleriyle daha fazla çocuk sahibi olabileceklerinin işaretini vermişti.

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