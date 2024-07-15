Vogue Williams ve eşi Spencer Matthews İspanya sahilinde
3 çocuklu İrlandalı süper model Vogue Williams ile İngiliz TV programcısı eşi Spencer Matthews, çocuklarını evde bırakıp baş başa tatile çıktı
- 1
Ünlü model ve TV sunucusu Vogue Williams, iş insanı ve TV programcısı eşi Spencer Matthews ile birlikte İspanya'nın sahil şehri Marbella'da tatil yapıyor.
- 2
38 yaşındaki Vogue Williams ve 35 yaşındaki Spencer Matthews, tatil esnasında plajda deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
- 3
6 yıldır evli olan çift, denizde hem yüzdü hem de eğlendi.
-
- 4
Hem Vogue Williams hem de Spencer Matthews, fit görünümleriyle dikkatleri üzerine çekti.
- 5
Theodore (5), Gigi (3) ve Otto (1,5) adlarında 3 çocuğu olan çiftin, başbaşa tatil yaptığı öğrenildi.
- 6
Spencer Matthews, bir röportajında; "Daha fazla çocuğun olması ihtimali her zaman vardır. Vogue, gururlu bir İrlandalıdır. Biz, çok çocuk seviyoruz" sözleriyle daha fazla çocuk sahibi olabileceklerinin işaretini vermişti.
-