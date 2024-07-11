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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone ticari şubeleri hayata geçirdi - Teknoloji Haberleri

        Vodafone ticari şubeleri hayata geçirdi

        Vodafone Business, Nisan ayı itibarıyla belirli Vodafone şubelerinin içine entegre edilen ticari şubeleriyle çözüm ve hizmetlerini küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere şirketlere sunmaya başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:07
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        Vodafone ticari şubeleri hayata geçirdi
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        Vodafone Business; belirlediği Vodafone mağazaları içerisinde kuracağı ticari şubeler ve kurduğu yeni ekipleriyle esnaf ve KOBİ’lerle birebirde temas sağlarken, teknoloji çözümlerini deneyebilecekleri özel alanları hayata geçirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre esnaf ve KOBİ’lerin dijital satış kanallarının yanında fiziki olarak da kurumsal ürünlere ulaşabilmesi ve tecrübe edebilmesi adına önemli bir adımı hayata geçiren Vodafone Business, Nisan ayı içerisinde dört ticari şubede hizmet vermeye başladı.

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        Ticari işletmelerin yoğun olarak yer aldığı büyük şehirlerdeki Vodafone şubelerinde bu alanları önümüzdeki dönemde genişletmeye devam edecek olan Vodafone Business, özel olarak eğitilmiş danışmanlarıyla dijital ve teknolojik çözümlerini şirketlere yerinde göstererek, işletmelerin uçtan uca dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor..

        Vodafone Business’ın esnaf ve KOBİ’lere sunduğu Vodafone mobil tarifeler, esnaflara özel ek paketler & akıllı cihazlar, bireysel ve kurumsal tarifelerin yanında; Red Enerji, Dijital Tarım ve Araç Takip Sistemi gibi IoT bazlı hizmetler, antivirüs, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, Bulut Santral, vb. birçok ürünü de ticari şubelerinde oluşturulan deneyim alanları sayesinde birebir tecrübe edilebilecek. Deneyim alanındaki ekranlardan hizmetlerin ayrıcalıklarını anlatan video ve simülasyonlar sayesinde ise Vodafone Business çözümleri, müşterilere fiziki olarak tanıtılmış olacak. Aynı zamanda bu şubelerdeki ekipler esnafların yoğun olarak bulunduğu yerlerde onlara özel hizmet verirken; komşu işletmeler ile birebir temas kuracak, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de teknoloji danışmanı olmayı sürdürecek. Vodafone Business ekipleri, vermiş oldukları teknolojik yönlendirmeleri eş zamanlı olarak fiziki şubelerden yapmaya devam edecek.

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        "AMACIMIZ FİZİKİ OLARAK DA YANLARINDA OLABİLMEK"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, fiziki şubeleri sayesinde işletmelere dijital dönüşümleri için sunmuş oldukları hizmet ve çözümlerini birebir olarak deneyimletebilme fırsatı yakalamış olduklarını söylerken, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

        “Vodafone Business ticari şubelerini hayata geçirmekteki hedefimiz, Türkiye ekonomisine yoğun bir şekilde hizmet eden ve KOBİ’lerimize daha yakın olabilmek ve özel köşelerimizde yüz binlerce KOBİ’mize yerinde teknoloji çözümleri sunmak. Bu doğrultuda da Vodafone şubelerine entegre ettiğimiz bu alanlarda, işletmelerimize özel bir satış kanalını hayata geçirdik. Şu anda ticari şubelerimizin yer aldığı Ankara ve İzmir’de birer adet, İstanbul’da ise Kartal ve Beşiktaş konumlarında da birer tane olmak üzere, toplamda dört Vodafone Business şubesini işletmelerimizin hizmetine açtık. Amacımız; her ölçekten şirketin uçtan uca dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine katkı sağlarken, dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen işletmelerimizin fiziki olarak da yanlarında olabilmek. Kısacası işletmelerin dijitalleşmesine katkı sağlamak vizyonumuz kapsamında, şubelerin bir kısmını deneyim alanına dönüştürüyoruz ve bu şekilde de küçük ve orta ölçekli esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz.

        Vodafone Business olarak bundan sonraki süreçte ise dijital kanallarımıza ek olarak ticari şubelerimiz ve yeni kurduğumuz ekiplerimizle de esnaf ve KOBİ’lerimizin fiziki olarak yanında yer alarak işletmelerimizin büyümelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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