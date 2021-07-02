Taahhüt ve aşım ücretini kaldırdı

Vodafone, pandemiyle birlikte kazanılan dijital alışkanlıklar kapsamında dijital yaşam tarzını benimseyen müşteriler için Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdiğini duyurdu.
Dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilere yönelik çözümlerin bir araya getirildiği Vodafone’un yeni nesil mobil deneyiminde, taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Vodafone Simple kapsamında mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor.
Sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen Vodafone Simple’ın tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak istiyoruz. Bu hedefin en önemli unsurlarından birini de müşteri deneyimi oluşturuyor. Pandemiyle birlikte davranış ve alışkanlıklarımızda hızla dijitali benimsedik. Müşteri davranışları artık tamamen mobil internet üzerine kurulu. Pandemi sonrası da bu değişimin süreceğini ve dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüden hareketle, Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdik” dedi.
Toplantıya katılan Aras Bulut İynemli ise “Dijitalleşmeyi ilgiyle takip ediyorum. Pandemiyle birlikte dijital teknolojileri daha çok kullanmaya başladık. Özellikle akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ben de günlük hayatımda işimi kolaylaştıracağına, hızlandıracağına inandığım her teknolojiyi kullanıyorum” diye konuştu.
TAAHHÜT ALINMIYOR
Taahhüt alınmayan ve aşım ücreti bulunmayan Vodafone Simple’da müşteriler ihtiyaç duydukları mobil internete dijital üyelik yaparak sahip olabiliyor. Vodafone Simple müşterileri, başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yönetebiliyor.
Vodafone Simple kapsamında mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor. Buna göre, 10 GB’lık Simple Small 45 TL’ye, 15 GB’lık Simple Medium 55 TL’ye ve 25 GB’lık Simple Large 75 TL’ye satın alınabiliyor. Tüm tarifelerde 1000 dakika, 10 SMS ve sınırsız WhatsApp içeriği bulunuyor.
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