Fiyat garantisi faturalı talebini artırdı

Vodafone Red ile bir yılda 528 milyon TL'lik fayda sundu

Vodafone, Red tarifeleriyle müşterilerine son bir yılda 528 milyon TL’lik fayda sağladığını duyurdu. Verilen bilgiye göre Vodafone Red’liler, son bir yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandı, 51.4 milyar dakika konuştu, 2.7 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 2 yıl öncesine göre 2.5 kat artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3.2 kat daha fazla internet kullandı.

Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı ise 20 GB’ı aştı. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red’lilerin tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 46 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandığını söyledi.

Vodafone Red ile seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunduklarını belirten Meltem Bakiler Şahin, “Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerine son bir yıllık süreçte yaklaşık 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık” dedi.

“FİYAT AYARLAMALARIMIZ ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR”

Faturalı abonelerinin yaklaşık yüzde 50'sini Red’lilerin oluşturduğunun ve de son dönemde ekonomik konjonktürün de etkisiyle faturasızdan faturalı tarifelere geçişte bir artış olduğunun da altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunlar söyledi:

“12 ay veya 24 ay konratlarla sunulan sabit fiyat garantisi nedeniyle son dönemde faturasızdan faturalıya geçişlerin arttığını gözlemliyoruz. Kontrat yenileme dönemlerindeki fiyat ayarlamalarımız da her zaman enflasyon oranının altında kalıyor.”

SOSYAL MEDYADA 3.5 MİLYON GÜN GEÇİRDİLER

Toplantıda açıklanan verilere göre son bir yılda Red'liler ayda 16 kez Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek, ortalama 2 günde bir uygulama ile etkileşime girdi. Red satışlarının üçte biri dijital kanallardan gelirken; Red’liler, online’a özel indirimli tarifeler aracılığıyla bir yılda 20 milyon TL’ye yakın tasarruf etti.

Açıklanan verilere göre Red’liler bir yılda sosyal medyada 3.5 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 40 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 138 milyon şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 110 bin bölüm dizi izledi. Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 25 bin abone yararlanarak toplam 2.4 milyon TL fayda elde etti.

Red’in Martı, İspark, Budget ve Havaist gibi marka işbirlikleri son 1 yılda toplam 1.7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 60 milyon TL’lik fayda yarattı. Bu fayda, müşteri başına ortalama 42 TL’lik tasarrufa karşılık geldi.