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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone Red'e sınırsız TikTok eklendi - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Red'e sınırsız TikTok eklendi

        Vodafone Red, tarifelerindeki sınırsız uygulamalara sınırlı süreyle sınırsız TikTok eklendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:56
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        Vodafone Red'e sınırsız TikTok eklendi
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        Vodafone Red'e numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen müşterilere özel, Red 40 GB, Red 50 GB ve Red 60 GB tarifelerinde sınırlı süreyle TikTok internetinden yemeyecek.

        13 Eylül 2024 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Red çatısı altında sunduğu dolu dolu eğlence dünyasını genişletmeye devam ediyor. Vodafone Red tarifelerindeki sınırsız uygulamalara sınırlı süreyle sınırsız TikTok da eklendi. Buna göre, Vodafone Red'e numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen müşterilere özel, Red 40 GB, Red 50 GB ve Red 60 GB tarifelerinde TikTok internetinden yemeyecek.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        "Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz dolu dolu eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde, WhatsApp'tan Instagram'a, YouTube'dan Netflix'e, en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Şimdi de sınırlı süreyle TikTok'ta Red tarifeleri sınırsız kullanılabilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

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