30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vodafone Net müşteri hizmetleri internet ile alakalı tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kanaldır. Bu yazımızda Vodafone Net hizmetlerine dair tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.
Vodafone Net Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?
Vodafone Net müşteri hizmetlerine 0850 542 1 542 Sesli Yanıt Self Servis üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu numara üzerinden yapacağınız görüşmeler mevcut tarifeniz üzerinden ücretlendirilir.
Vodafone Faks Numarası Nedir?
Vodafone Net müşteri hizmetlerinde yaptırmak istediğiniz işlemler için talep formu doldurarak bu formu ya da diğer belgelerinizi (0216) 556 31 73 faks numarasından ulaştırabilirsiniz.
Vodafone Ana Merkez Nerede?
Vodafone ana merkezi Birleşik Krallık Berkshire’dedir.
542’yi Aramak Ne Kadar?
Vodafone olan faturalı ya fa turasız olan hattınız üzerinden 542’yi ya da 0 (542) 542 00 00 numarasını aradığınızda mevcut tarifeniz üzerinden ücretlendirileceksiniz. Eğer dakikanız yok ise yurtiçi görüşme ücreti üzerinden ücretlendirmeye tabii tutulursunuz.
Vodafone Bayileri Saat Kaça Kadar Açık?
Vodafone teknik servisleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Vodafone Cep Servisleri ise 10.00-22.00 saatleri arasında açık olmaktadır.
7000’i Aramak Ücretli mi?
7000 Self Servis ücreti tamamen ücretsizdir. 7000’i aradığınızda sizden herhangi bir ücret talep edilmez.
Vodafone Türkiye Genel Müdürü Kim?
Vodafone’nun Türkiye’den sorumlu genel müdürü Colman Deegan’dır.
Vodafone Multimedya Mesaj Ayarları Nasıl Yapılır?
Vodafone multimedya mesaj ayarlarınızı açmak için telefonunuzun kısa mesaj kısmından “MMS AC” yazarak 7048’e mesaj göndermelisiniz. 7048’e “MMS AYAR” yazıp gönderirseniz telefonunuza ait multimedya mesaj ayarlarını da alabilirsiniz.
Vodafone İnternet Ne Kadar Kaldı?
Vodafone hattınızda internet hakkınızın ne kadar kaldığını öğrenmek için “INTERNET SORGU” yazarak 7000’e ücretsiz kısa mesaj gönderebilirsiniz.
Vodafone Net Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma
Vodafone Net müşteri hizmetleri direk operatörüne bağlanmak için cep telefonunuzdan 542 ya da 0 (542) 542 00 00 numaralarından birisini tuşlamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan yönlendirmelerde uygun tuşlamaları yaparak direk bağlantı sağlayabilirsiniz.
Vodafone Kalan Kullanım Sorgulama Numarası Nedir?
Vodafone hesabınızda bulunan kullanım haklarınızı 7501’i tuşlayarak, BAKIYE yazıp 7501’e kısa mesaj atarak ya da Online Self Servis hizmetlerini kullanarak öğrenebilirsiniz.
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