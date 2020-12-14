Online süpermarket işine girdi

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Vodafone ve istegelsin yeni bir işbirliğine imza attı. Dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar attıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni kullanıma açtıkları Süpermarket Yanımda hizmetiyle, telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduklarını belirtti.

Teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte müşteri ihtiyaçlarının da farklılaştığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Müşteriler, iletişim kurmanın yanı sıra iş, eğlence, alışveriş gibi tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamak istiyor. Diğer yandan, pandemi de müşteri davranışlarını derinden etkiledi. Dijital platformlara ilgi arttı. Vatandaşlarımızın pek çoğu evde kalarak ihtiyaçlarını online alışveriş siteleri üzerinden karşılamaya başladı” dedi.

"HEDEFİMİZ 100 BİN MARKET ALIŞVERİŞİ"

Geçen yıl hayata geçirdiğimiz e-ticaret platformları Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde konumladıkları Süpermarket Yanımda ile müşterilerin online market alışverişi ihtiyacını karşılayan inovatif bir hizmet sunduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda Vodafone Yanımda ve istegelsin uygulamaları arasında bir entegrasyon gerçekleştirdik. Vodafone Yanımda kullanıcıları uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabiliyor. Süpermarket Yanımda’da istegelsin’in ürün ve kampanyaları otomatik olarak gösteriliyor. Ödeme yapıldıktan sonra istegelsin dağıtım ekipleri Süpermarket Yanımda adına teslimatı yapıyor. İptal ve iade gibi operasyonel süreçleri de Süpermarket Yanımda adına istegelsin yönetiyor. Süpermarket Yanımda ile ilk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz.”

İSTANBUL, KOCAELİ, ANKARA VE BODRUM'DA BAŞLADI

Şu anda İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da servis veren Süpermarket Yanımda’nın gelecek dönemde yeni şehirlerin de ekleneceğini belirten Aksoy, şu bilgileri verdi:

“Ödemeler şu an sadece kredi kartıyla yapılıyor. Masterpass’e kayıtlı kredi kartı olan müşteriler tek tıkla ödemeyi yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde, mobil ödeme, Vodafone Pay ile ödeme, faturaya yansıtma gibi seçenekler de olacak.”

Engin Aksoy, Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için de haftalık 2 GB internet verdiklerini ayrıca, lansmana özel Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim sunduklarını bunlara ek olarak, Süpermarket Yanımda kullanıcılarının istegelsin’in Vodafone müşterileri için hazırlayacağı özel kampanyalardan da yararlanabildiğini anlattı.