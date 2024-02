Vodafone Freezone, Fut Esports ana sponsorluğunu bir yıl daha uzattı

REKLAM advertisement1

11 Şubat 2024 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports ile işbirliğini bir yıl daha uzattı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

“Oyun ve espor dünyası her geçen gün daha da büyüyor. Vodafone FreeZone markamızla 8 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 63 milyon TL’lik yatırım yaptık. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Hem Vodafone'lu müşterilerimiz için sunduğumuz Gamer ek paketleri, hem de yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Güzellikleri ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Geçen yıl başlattığımız FUT Esports işbirliğiyle daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma imkânı bulduk. Bu işbirliğini bir yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni dönemin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.”