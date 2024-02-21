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        Haberler Spor Futbol Berkan Kutlu'ya sol bek yaradı! - Futbol Haberleri

        Berkan Kutlu'ya sol bek yaradı!

        Sezon başında kiralandığı Genoa'dan devre arasında geri dönen Berkan Kutlu'ya sol bek yaradı! İkinci Galatasaray döneminin başında sol bekte görev yapan ve burada hatasız oynayan 26 yaşındaki futbolcu özgüvenini tazeledi ve bunu diğer bölgelere de yansıttı!

        Giriş: 21.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:36
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        Berkan'a sol bek yaradı!
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        Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonluğun kritik virajlarında önemli payı bulunan Berkan Kutlu, yazın kiralandığı Genoa'da umduğunu bulamayınca sarı-kırmızılılara geri dönmüştü. Tarihin en kötü sezonlarından birinin ardından geçen sezon taraftarla ilişkisini nispeten düzelten Berkan, ikinci Galatasaray döneminde ise 'ikinci bahar'ını yaşıyor.

        Devre arasında takıma döndükten sonra Kayseri ve Trabzonspor maçlarında orta sahada süre alan Berkan, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir müsabakalarında ise sol bekte görev yaptı. Daha önce Milli Takım'da üç stoperli kurguda sol kenar bek olarak süre alan ve iyi bir görüntü vermeyen Berkan, Galatasaray'da ise dörtlünün solunda beğeni topladı.

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        Türkiye Kupası'ndaki Bandırmaspor maçında stoperde görev yapan ve yine hatasız bir maç çıkaran Berkan'ın saha içindeki farklı mevki ve rollere gösterdiği yanıt Okan Buruk ve teknik heyetini de memnun etti.

        Buruk'un yazın da takımda kalmasın istediği milli futbolcu bu pozisyonlarda ilk kez görev yapmasına rağmen kolay adapte olmasıyla özgüvenini de kazandı. Esas bölgesi olan merkez orta sahaya geçtiğinde de geçen sezona kıyasla daha çok beğeni toplayan Berkan, Kaan Ayhan ve Barış Alper'den sonra Buruk'un diğer bir jokeri oldu.

        Profesyonel bir hayat yaşayan, vücuduna iyi bakan ve antrenman performansı her zaman yüksek olan 26 yaşındaki orta sahanın kendisinden istenilenleri de çok kolay kavradığı da öğrenildi.

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