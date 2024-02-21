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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da pompalı tüfekle aileden 4 kişi öldürmüştü! 71 yaşındaki katilin cezası belli oldu! - Son dakika haberleri

        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde; dünürünün çocukları Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i pompalı tüfekle öldüren 71 yaşındaki Hayrettin Tekeli, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tekeli, 4 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:35
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        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
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        Isparta'da, kan donduran olay Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü yakınlarında geçen yıl 10 Ağustos'ta meydana gelmişti. Hayrettin Tekeli (71), husumetli olduğu dünürünün çocukları Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz (46) ile karşılaştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alan Tekeli'nin açtığı ateş sonucu Osman, İmran ve Adnan Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

        ORMAN YOLUNDA 4. CİNAYETİ İŞLEDİ

        Ormana doğru kaçmaya çalışan Bedrettin Deniz'i de aynı tüfekle öldüren Tekeli, daha sonra Gelendost İlçe Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.

        4 KÖZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

        İşlemlerinin ardından tutuklanan Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Hayrettin Tekeli ile ölenlerin yakınları katıldı. Sanık Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduklarını, kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü, pişman olduğunu söyledi.

        "TASARLAYARAK ÖLDÜRME" SUÇU

        Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra savcılığın mütalaasını istedi. Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu ve 'tasarlayarak öldürme' suçunu 4 kez işlediğini, bu nedenle 4 kez ömür boyu hapis cezası verilmesi talebinde bulundu. Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hayrettin Tekeli'ye 4 kişiyi öldürme suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı.

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        #Hayrettin Tekeli
        #Son dakika haberler
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