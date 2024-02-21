Manchester United duyurdu: Ratcliffe resmen satın aldı!

Jim Ratcliffe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın ortak sahibi olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu gelişme, Manchester United'ı Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine götürme serüvenimizin sadece başlangıcı... Bu hedeflere ulaşmak adına çalışmalarımız bugünden itibaren hızlanacak." şeklinde konuştu.