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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United duyurdu: Ratcliffe resmen satın aldı! - Futbol Haberleri

        Manchester United duyurdu: Ratcliffe resmen satın aldı!

        Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 27.7'lik haklarını satın alan INEOS'un kurucusu Sir Jim Ratcliffe'ye müjdeli haber geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla Ratcliffe'in satın almasının onaylandığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:18
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          İngiltere Premier League ekibi Manchester United, kulübün durumu hakkında önemli bir duyuru yayınladı.

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          Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester United, FA ve Premier League de dahil olmak üzere tüm koşulların onaylanmasının ardından Sir Jim Ratcliffe'in kulübün %27,7'lik hissesini satın aldığını onaylamaktan memnuniyet duyar." ifadelerine yer verildi. 

        • 3

          Jim Ratcliffe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın ortak sahibi olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu gelişme, Manchester United'ı Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine götürme serüvenimizin sadece başlangıcı... Bu hedeflere ulaşmak adına çalışmalarımız bugünden itibaren hızlanacak." şeklinde konuştu.

        • 4

          Ratcliffe, Fransa League 1 ekibi Nice ve İsviçre Ligi takımı Lausanne'ın da sahibi konumunda bulunuyor.

        • 5

          Manchester United şu anda kadar İngiltere Premier Ligi'ni 20 kez kazanmasına rağmen bu sezon ligde ve ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarışı sağlayamadı ve ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı.

        • 6

          Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

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          ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

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