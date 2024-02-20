Yükselen mevduat faizi borsaya set olur mu? - İş-Yaşam Haberleri

Yükselen mevduat faizi borsaya set olur mu? - İş-Yaşam Haberleri

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Yatırımcı Rehberi programının konuğu İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros oluyor. Borsa İstanbul'un yeni yılla birlikte yükselişinin değerlendirildiği programda Toros, şubat ayında yeniden yükselişe geçen mevduat faizinin borsayı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiriyor. Yabancı yatırımcıların borsaya ilgisinin nedenlerini sıralayan Toros, bu ilginin endeksi nereye kadar taşıyabileceğine yönelik tahminini aktarıyor.

FED KARARLARI NASIL YANSIR?

Amerikan Merkez Bankası Fed kararlarının ve son Amerikan enflasyon rakamının ele alındığı programda global gelişmelerin Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisi yorumlanıyor. Toros, ekonomik programın enflasyon, faiz ve büyüme hedefleri konusundaki görüşlerini paylaşırken beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın borsa şirketlerinin karını olumsuz etkileyip endekse olumsuz yansıyıp yansımayacağı konusunu masaya yatırıyor.

Borsa İstanbul’daki yükselişin nedenlerinin sıralandığı programda Toros yükselişin sürmesi için gerekli şartları dile getirerek ne kadar süreceğine dair tahminini paylaşıyor. Yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri nasıl etkileyeceğini dile getiren Toros, mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlayacağını oluşturdukları model portföy eşliğinde dile getiriyor. Toros, yeniden başlayan halka arzların borsa endeksine olumsuz etkisi olup olmayacağını da yorumluyor.