Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yasalaşacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yasalaşacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. Bu teklif, TBMM’ye iletildi ve 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne eklendi.

Yargı Paketi ile birlikte emekli ikramiyelerindeki artış düzenlemesi 29 Şubat’a kadar yasalaştırılacak. Bu tarih itibariyle TBMM, çalışmalarına ara verecek. TBMM, 31 Mart seçimine kadar çalışmayacak. Milletvekilleri, seçim bölgelerine giderek partilerinin kampanya süreçlerine destek verecek ve belediye başkan adaylarını destekleyecek.

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3 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi vatandaşları memnun etmedi. Miktarın az olduğunu kabul eden hükümet yetkilileri, bütçe imkânları zorlanarak ikramiyelerin artırıldığını ifade ediyor. İkramiyelerin 4-5 bin rakamlarına çıkarılması söz konusu mu? diye sorduğumda ise, hükümet yetkilileri bunun mümkün olmadığını söylüyor. İkramiyelerin Meclis’ten 3 bin TL olarak geçeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda emekliler iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacaklar.

SÜRPRİZ MADDE YOK

8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin ilk maddesi komisyonda kabul edildi. İcra ve İflas Kanunu’nda, kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak.

Pakete yeni madde eklenip eklenmeyeceği de tartışma konusu oldu. AK Parti grup yönetimine bu konuyu da sordum. Ani bir gelişme veya ihtiyaç olmazsa TBMM gündeminde farklı bir konu yok. Yargı paketine sürpriz bir madde eklenmesi planlanmıyor.

AK Partili 109 milletvekili, sivil doktorların TSK’nın sınır ötesi operasyonlarında görevlendirilmesi için bir kanun teklifi verdi. Ancak bu kanun teklifi Meclis’in 29 Şubat’a kadarki çalışma takvimine yetişmeyecek. Teklifin üzerinde mutabakat sağlanabilmesi için bazı görüşmeler yapılacak.