Meriç Aral: 'Sandık Kokusu'nun kendine has bir sıcaklığı var

SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosuna; 'Irmak' karakteriyle dâhil olan Meriç Aral, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini paylaştı; "Bence ‘Sandık Kokusu’nun kendine has bir sıcaklığı ve samimiyeti var. İzleyiciler, karakterlerle ve Cennet Sitesi’ndeki yaşantıyla çok doğrudan bir bağ kurmuş vaziyette ve sanki hepimiz izleyicilerimizle birlikte o sitede yaşıyormuşuz gibi bir ruh hali içindeyiz. Açıkçası bu benim hoşuma gidiyor."

‘Sandık Kokusu' dizisine 'Irmak' karakteriyle dâhil oldunuz... Senaryoyu nasıl buldunuz?

Bana teklif edilen karakter, beraber oynayacağım oyuncu kadrosu, senaryoyu Melis (Civelek) ve Zeynep (Gür) hanımların yazıyor olması, yönetmenlerimiz, yapım ve televizyon kanalı, beni zaten senaryoyu okumadan etkilemişti. Açık konuşmam gerekirse, henüz okumadan, bu ekibe güvenerek ve işin kendisini bir izleyici olarak da sevdiğimden içinde olmak çok istedim. Senaristlerimiz işinin ehli olduğundan, onları yıllardır takip eden bir izleyici ve oyuncu olarak yazdıkları bir senaryoyu canlandırmak benim için oldukça keyifli.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM”

Dizide Demet Akbağ'ın canlandırdığı 'Filiz'in küs olduğu kızı, annesinin eski eşiyle evlenip aileden uzaklaşan 'Irmak' karakterini canlandırıyorsunuz. Karakteri analiz etmenizi istesem ne söylemek istersiniz?

‘Irmak’ karakterini ben her an yeniden yorumlamaya ve o şekilde canlandırmaya çalışıyorum. Açıkçası benim için analiz etmesi çok kolay bir karakter değil, zaten insan bölümler ilerledikçe de tanıyor biraz oynadığı karakteri. Diziye 6’ncı bölümde dâhil oldum. Dolayısıyla böyle kurulu bir işe dâhil olmanın avantajını ve dezavantajını hissedip, hızlıca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi alışmaya başladım diyebilirim ama ‘Irmak’ benim için de analiz etmesi güç biri. Ailesini çok seven, fakat akıl almaz bir hatası olmuş; bunu telafi etmeye çalışan biri. İşin özünde sevgi dolu ve tutkulu bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Bir de dilinin pek kemiği yok, utanma duygusuyla kendini pek engellediği ve durdurduğu da söylenemez. Aslında eğlenceli fakat çok yalnız biri. Bu yalnızlık ve suçluluk onu biraz paranoyak ve takıntılı hale getirmiş olabilir. Bence ciddi manada psikolojik desteğe ihtiyacı var. Annesini ve kardeşini aslında dünyada herkesten çok seviyor.